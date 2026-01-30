El parque solar de Paraná estará operativo a mediados de año

La intendenta de Paraná, Rosario Romero confirmó que el parque solar comenzará a generar energía tras finalizar las obras en los próximos meses.

La Municipalidad de Paraná avanza con los trabajos en el Parque Solar Fotovoltaico, una ambiciosa obra y de gran escala para producir energía eléctrica renovable, que luego será inyectada al sistema de distribución a través de la ET Paraná Este.

En la mañana de este viernes, la intendenta Rosario Romero, junto a varios funcionarios, recorrieron el lugar donde finalizó la colocación del último panel de los más de 10.000 que ya fueron instalados.

Romero confirmó que el parque solar que se construye en la ciudad estará finalizado y en condiciones de comenzar a generar energía hacia mediados de este año. En ese marco, defendió los recursos coparticipables de las provincias y los municipios y afirmó que la obra es una prueba de una administración eficiente.

“Todos estamos trabajando en función de tener terminado este parque solar a mediados de este año. La fecha de culminación de la obra sería en abril”, afirmó Romero, durante el acto simbólico en el que se colocó el último panel del predio.

La jefa comunal explicó que el proyecto incluirá obras complementarias para jerarquizar el lugar y garantizar una gestión moderna. “Estamos pensando en pavimentos aledaños y en algunas cosas que complementen la calidad del lugar, y en constituir una muy buena administración, porque la inversión que Paraná ha hecho en esto amerita esa calidad”, sostuvo.

“Recursos coparticipables”

Romero trajo a colación que “en el Congreso se están debatiendo reformas que afectan recursos coparticipables de provincias y municipios» y destacó la importancia de defenderlos. «No nos toquen los recursos coparticipables, porque nosotros administramos bien, no malgastamos el dinero”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el parque solar “es una prueba de que con los recursos de la coparticipación y con los recursos que ponen los paranaenses, vamos a tener un parque solar en estas ocho hectáreas que va a ser un modelo para la zona”.

El predio contará con 10.400 paneles solares y una capacidad de generación de 7,4 megavatios. “Cuando esté esto funcionando, va a producir energía que va a ayudar a abaratar la energía que paga la ciudad, va a ayudar a la producción y va a ayudar al mundo del trabajo”, destacó.

La intendenta sostuvo que el país debe construirse desde el interior. “El país se hace de abajo hacia arriba. El país productivo no está en el AMBA solamente”, afirmó.

“El grito federal lo tenemos que seguir dando todos, porque defender los recursos de coparticipación implica no caer en el retroceso de provincias y de localidades. El país se hace al revés de lo que creen desde Buenos Aires, se hace desde el interior. Tenemos que ser muy claros, y esto no es ataque a nadie, es solamente pensar qué país queremos”, indicó.

Romero mencionó que desde los municipios “tenemos que defender los recursos”, y adelantó que mantendrá reuniones con legisladores nacionales “porque esta defensa de recursos no es contra el gobierno», sino a favor y en beneficio de las provincias y de los municipios.

Cómo funcionará el parque

Por su parte, Eduardo Loréfice, secretario de Planificación, explicó que la energía generada se inyectará a la red. “La inyección de energía es a la red. Va a contribuir en los momentos de mayor consumo, especialmente al mediodía en los días de verano”, indicó.

Además, comparó la capacidad del parque con el consumo de la ciudad: “La energía que genera el parque se equipara a lo que consume el 100% LED de la ciudad”.

Sobre los pasos finales, se detalló que está faltando el cableado que comunica todos los paneles entre sí.

(Elonce.com)