Jóvenes armados se enfrentaron en Plaza Mujeres Entrerrianas

La Policía retuvo armas blancas y también fueron demoradas varias personas involucradas.

Un violento episodio se registró en la noche de este jueves en la plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná, donde un grupo de jóvenes protagonizó una batalla campal a la vista de vecinos y familias que se encontraban en el espacio público.

La intervención policial se produjo luego de un aviso a la División 911, que alertó sobre personas que se estaban agrediendo a golpes de puño. Hasta el lugar acudió personal de la comisaría décima, que logró demorar a una parte de los jóvenes, ya que el resto se había retirado al momento de la llegada de los efectivos.

Los demorados fueron identificados, sin registrarse novedades en sus antecedentes ni personas lesionadas. Al no haber denunciantes, y ante la ausencia de heridos, los jóvenes fueron dejados en libertad.

Durante la inspección del lugar y de las pertenencias, los efectivos hallaron armas blancas tiradas en el espacio público (cuchillos, un hacha, una tijera y una manopla de acero), las cuales fueron retenidas por razones de seguridad, con el objetivo de evitar un mal mayor. Fuentes policiales indicaron que no se pudo confirmar que los elementos hallados en la plaza hayan sido o no de los jóvenes que se agredieron.

Según relataron testigos, los enfrentamientos incluyeron el uso de botellas, piedras y otros objetos, lo que generó momentos de tensión y preocupación entre quienes se encontraban en la plaza.