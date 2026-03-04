El Senado entrerriano conformó las comisiones permanentes para el 2026

Durante la primera sesión ordinaria, presidida por la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, se aprobó la conformación de comisiones permanentes para el período legislativo vigente.

Las 14 comisiones permanentes integradas por los senadores provinciales para ocupar durante el 147° período legislativo fueron oficializadas este miércoles durante la primera sesión ordinaria.

Cada una de ellas tendrá la misma cantidad de integrantes en relación al anterior período legislativo, a excepción de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, la cual mediante moción del senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos) y posterior votación conforme al artículo 75º del Reglamento de la Cámara, amplía su conformación de siete a nueve integrantes.

Conformación de las comisiones permanentes

Comisión de Ambiente y Desarrollo, formada por 5 integrantes. Es presidida por Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos), tiene como secretario a Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) y está integrada por Rubén Dal Molín, Ramiro Favre y Juan Pablo Cosso

Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, consta de 9 miembros. Su presidente es Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos; como secretario, Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos); y como integrantes Gustavo Vergara, Jaime Benedetti, Nancy Miranda, Patricia Díaz, Marcelo Berthet, Juan Conti y Gladys Domínguez

Comisión de Asuntos Municipales, formada por 5 integrantes. Su presidente es Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), el secretario es Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) y está integrada por Gustavo Vergara, Rubén Dal Molín y Marcelo Berthet.

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, conformada por 7 miembros. Es presidida por Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) y su secretario es Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos). Es integrada también por Hernán Méndez, Casiano Otaegui, Nancy Miranda, Víctor Sanzberro y Juan Conti.

Comisión de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, compuesta por 9 miembros. Su presidente es el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos) y su secretario, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos). Además, está integrada por los senadores Gustavo Vergara, Gloria Cozzi, Hernán Méndez, Rafael Cavagna, Claudia Silva, Víctor Sanzberro y Martín Oliva

Comisión de Legislación General, conformada por 9 miembros. Presidida por la senadora Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos); como secretario, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos); y sus integrantes, Gustavo Vergara, Gladys Domínguez, Rafael Cavagna, Jaime Benedetti, Víctor Sanzberro, Claudia Silva y Patricia Díaz

Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes, formada por 9 miembros. Presidida por Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos); como secretaria, Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos); y como integrantes, Gloria Cossi, Casiano Otaegui, Jaime Benedetti, Hernán Méndez, Juan Conti, Gladys Domínguez y Víctor Sanzberro.

Comisión de Obras Públicas, conformada por 5 integrantes. Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos) es su presidente y Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), su secretario. Está integrada también por Gloria Cozzi, Nancy Miranda y Claudia Silva

Comisión de Peticiones y Milicias, formada por 5 integrantes. Es presidida por la senadora Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos); como secretaria, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos); y está integrada por los senadores Juan Conti, Claudia Silva y Casiano Otaegui.

Comisión de Presupuesto y Hacienda, compuesta por 9 miembros. La misma es presidida por Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos); como secretario, Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos); y está integrada por Claudia Silva, Casiano Otaegui, Gladys Domínguez, Ramiro Favre, Rubén Dal Molín, Jaime Benedetti y Marcelo Berthet

Comisión de Producción, formada por 7 integrantes. Es presidida por Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos); como secretaria, Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) y está integrada por Jaime Benedetti, Gustavo Vergara, Hernán Méndez, Marcelo Berthet y Claudia Silva.

Comisión de Salud Pública y Drogadicción, conformada por 7 integrantes. Queda presidida por Hernán Méndez (Islas – Juntos Por Entre Ríos); en la secretaría, Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos); y está integrada por Gloria Cozzi, Casiano Otaegui, Ramiro Favre, Martín Oliva y Gladys Domínguez

Comisión de Seguridad, de 7 miembros. Su presidente es Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos); en la secretaría, Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos) y queda integrada por Gloria Cozzi, Ramiro Favre, Jaime Benedetti, Juan Conti y Patricia Díaz.

Comisión de Sugerencias Ciudadanas, compuesta por 7 miembros. Presidida por Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos); a cargo de la secretaría, Hernán Méndez (Islas – Juntos Por Entre Ríos); e integrada por Juan Conti, Claudia Silva, Rubén Dal Molín, Gustavo Vergara y Juan Pablo Cosso.