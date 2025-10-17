En Plaza Carbó se realizará una feria para conmemorar el Día de la Madre

La Feria de Emprendedores Entrerrianos será este viernes 17 de octubre, de 16 a 21 hs, para dar visibilidad al trabajo de los emprendedores de los Centros de Economía Social y a un renovado espacio de comercialización. Es impulsada por la Municipalidad y el Gobierno de la provincia. Habrá un patio gastronómico.

Tendrá la participación de más de 60 emprendedores, de los cuales 25 forman parte de los Centros de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná.

Vecinos y visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos con el sello del ecosistema emprendedor: marroquinería, tejido, velas, indumentaria con tintes naturales, bijouterie, cerámica, porcelana fría, arte en madera, entre otros. En el espacio se montará un patio gastronómico para que el público pueda degustar sabores con identidad regional.

La propuesta es organizada entre la Dirección de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Humano, dependiente del Gobierno de Entre Ríos y la Subsecretaría de Economía Social del Municipio.