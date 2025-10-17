La provincia continúa con las capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel

Jóvenes de distintos establecimientos educativos del departamento Gualeguay participaron este miércoles de una nueva instancia de capacitación sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco del programa provincial que tendrá nuevas instancias en distintas localidades en los próximos días.

Durante el encuentro en doble turno, más de 500 estudiantes, que en muchos casos votarán por primera vez, participaron con gran interés de una experiencia formativa que incluyó materiales didácticos, simulacros de votación y un espacio de diálogo sobre el valor del voto y la transparencia en los procesos electorales. También se desarrolló un encuentro para adultos mayores.

La actividad, organizada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto a la Secretaría de Participación Ciudadana, la Vicegobernación, la Cámara de Diputados y la participación de la Subsecretaría de la Juventud y del Consejo General de Educación, forma parte de un recorrido que abarca toda la provincia con el propósito de acompañar la implementación de la BUP en las elecciones del 26 de octubre.

La directora general de Asuntos Políticos, Fanny Maidana, subrayó el protagonismo de los jóvenes en esta etapa de transformación institucional y el interés demostrado: «Este trabajo en territorio reafirma la importancia de acercar el Estado a cada rincón de la provincia. Es una forma de construir ciudadanía y de que cada joven se sienta parte activa de la democracia en un proceso de transformación electoral muy importante en nuestro país».

El programa, que ya se viene desarrollando en encuentros con adultos, estudiantes y organizaciones, consolida una política de Estado sostenida en torno a la educación cívica, la inclusión y la participación ciudadana. Desde el Gobierno provincial remarcan que el desafío es llegar a cada comunidad antes de los comicios, fortaleciendo la confianza y la transparencia como pilares del sistema democrático.

En la oportunidad estuvieron la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, el senador por el departamento, Casiano Otaegui, así como representantes municipales del área de la juventud, entre otros funcionarios de la localidad y de la provincia.

Más instancias

El martes 14 también se desarrolló una instancia virtual para docentes junto a la Fundación Conciencia y CIPPEC y este jueves 16 en el departamento Villaguay, mientras que en los próximos días habrá nuevos encuentros programados:

Viernes 17: capacitación en el marco del programa Senado Juvenil, destinado a estudiantes y docentes.

Martes 21: capacitación a jóvenes estudiantes y adultos mayores en Federal.

Miércoles 22: capacitación a jóvenes estudiantes, personas con discapacidad y voto inclusivo en Domo Mirador Tec – Paraná, con la Fundación Politeia.

Jueves 23: capacitación junto a Lenguaje de señas Argentinas y la Justicia Federal con competencia Distrito Entre Ríos.