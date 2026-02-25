Erradican minibasurales en Paraná

Empleados municipales trabajan con maquinaria pesada en un minibasural ubicado sobre calle Paracao, detrás del Hospital De la Baxada en Paraná. Desde el Municipio instaron a denunciar a quienes arrojen residuos en zonas prohibidas.

Se realiza la limpieza de un minibasural ubicado detrás del Hospital De la Baxada, sobre calle Paracao, en Paraná, donde empleados municipales trabajan con maquinaria para dejar el sector en condiciones. El operativo demandará varios días y forma parte de un plan para erradicar basurales a cielo abierto en distintos puntos de la ciudad.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que “trabajamos en la erradicación de minibasurales en la ciudad de Paraná; es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo”. Según detalló, actualmente se monitorean 18 puntos críticos en distintos barrios.

El funcionario indicó que el sector intervenido es uno de los más grandes detectados. “Este es uno de los más grandes que tiene la ciudad. Hace aproximadamente seis meses estuvimos con la intendenta en este lugar para concientizar sobre la importancia de no arrojar residuos donde no corresponde”, recordó.

Residuos patológicos, autopartes y escombros

Hirschfeld señaló que el minibasural presenta una amplia variedad de desechos. “Nos encontramos con distintos tipos de residuos, desde patológicos hasta autopartes, cubiertas, ramas y escombros. Todo lo que no corresponde que esté en este lugar, pasa a estar en este lugar”, afirmó.

Además, advirtió sobre las consecuencias ambientales y sanitarias. “Esto genera olores nauseabundos, hemos encontrado animales y elementos punzantes y cortantes. Produce un daño ambiental importante y una mala imagen para la ciudad”, sostuvo.

El funcionario remarcó que Paraná cuenta con más de 5.000 contenedores distribuidos en distintos sectores y que existe un sistema de recolección específico para residuos domiciliarios, ramas y escombros. “Los residuos domiciliarios tienen que estar en los contenedores y todo lo que tiene que ver con escombros y ramas se gestiona llamando al 147, donde las unidades municipales pasan a recoger”, explicó.

Multas y denuncias

Hirschfeld aseguró que el Municipio aplica sanciones cuando logra identificar a los responsables. “Se registran multas a las personas que lo realizan, como también a las empresas. Muchas veces son empresas de volquetes y también vecinos particulares que arrojan residuos por no alquilar un volquete o no llamar al 147”, indicó.

Según expresó, la ubicación del minibasural —detrás del hospital y en una calle de fácil acceso— favorece la descarga rápida de residuos. “La facilidad de acceso hace que alguien descargue lo que trae y siga”, señaló.

Ante esta situación, apeló a la colaboración de los vecinos. “Queremos generar conciencia colectiva. Que quienes vean estas situaciones registren con fotos o imágenes y se comuniquen con la Policía, el 911 o la Municipalidad para que podamos actuar”, manifestó.

Trabajo que demandará varios días

El operativo de limpieza se extenderá hasta aproximadamente las 18 horas y continuará en las jornadas siguientes. “Este es un trabajo que va a llevar varios días. Hace seis meses lo dejamos impecable y en ese tiempo se volvió a generar. Automáticamente, cuando uno deja de limpiar, vuelven a tirar basura”, lamentó.

El secretario subrayó que la erradicación de minibasurales requiere un esfuerzo sostenido y compromiso ciudadano. “Apelamos a la conciencia colectiva y al trabajo de la comunidad. Nosotros desde el Municipio trabajaremos fuertemente en erradicar estos puntos lo antes posible”, concluyó.