Pesar en el atletismo regional: falleció el creador de la Maratón de Reyes

Juan Diego López, histórico promotor del atletismo en Concordia y creador de la Maratón de Reyes, falleció a los 84 años. Su legado perdura en el deporte local.

En las primeras horas de este miércoles, se conoció el fallecimiento de Juan Diego López, una figura clave del atletismo local y creador de la Maratón de Reyes, que durante más de cuatro décadas marcó la agenda deportiva de Concordia y Entre Ríos. La muerte del referente de 84 años fue confirmada por sus familiares, lo que causó un profundo dolor en la comunidad deportiva y social de la ciudad.

Un legado que trascendió generaciones

López comenzó a hacer historia desde su puesto de diarios y revistas en la Plaza España, donde ideó y promovió una competencia que con el tiempo se convertiría en una de las más importantes del calendario atlético de la región. La primera Maratón de Reyes se disputó el 5 de enero de 1980, y desde entonces se convirtió en un evento que reunió a miles de corredores cada año. Además de su trabajo como organizador, Juan Diego López fue fundador de la Agrupación Juvenil Plaza España, que sirvió como semillero para futuros atletas y brindó un espacio de contención y desarrollo para cientos de jóvenes de Concordia, informó DiarioRíoUruguay.

Reconocimientos y un legado imborrable

El Honorable Concejo Deliberante de Concordia lo distinguió como Ciudadano Ilustre en 2014, gracias a la propuesta de la Asociación Concordiense de Atletismo y vecinos de la ciudad, quienes destacaron su rol fundamental en el fomento del deporte. En 2019, la Maratón Internacional de Reyes, que en esa edición celebró su 40° aniversario, llevó el nombre de Juan Diego López en homenaje a su incansable labor. Ese evento reunió a más de 4.000 personas, con la presencia de grandes atletas nacionales como Julián Molina y Federico Bruno, quienes brindaron un espectáculo deportivo único para los asistentes.

Un homenaje a su pasión por el deporte

El reconocimiento a su figura fue tan grande que, en 2022, los vecinos de la Plaza España decidieron colocar un homenaje en su memoria en la intersección de Alvear y B. de Irigoyen. En la placa se puede leer: “A Juan Diego López, sabio maestro, por su inmenso amor, por ser educador de valores a través del deporte, a generaciones que seguirán enseñando aquí, en su Plaza España”.