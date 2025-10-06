Feriado extra en Entre Ríos: quiénes no trabajan este martes

En Paraná y otras ciudades habrá una celebración especial que contempla el cierre de actividades y un día más de descanso para los trabajadores.

Se celebra el Día de la Virgen Nuestra Señora del Rosario y, por este motivo, será feriado municipal este martes 7 de octubre para varias ciudades de Entre Ríos.

Esto se debe a que la figura religiosa es la patrona de Paraná, Crespo, Villa del Rosario, Rosario del Tala, Gualeguay y Gualeguaychú.

Los residentes en el resto de la provincia no contarán con el descanso del martes 7, pero sí con el del viernes 10, que extiende el fin de semana del sábado 11 y domingo 12.

Cómo funcionarán los servicios este martes feriado en Entre Ríos

En las ciudades que conmemoran a la Virgen del Rosario, la jornada será inhábil, no laborable, sin clases ni funcionamiento de las administraciones públicas municipal y provincial. Tampoco habrá actividad en los bancos.

No obstante, ANSES, PAMI y ARCA trabajarán con normalidad por tratarse de dependencias nacionales.