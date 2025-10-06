Cortes de tránsito por obras en dos zonas de Paraná

Los trabajos se realizarán sobre avenida Don Bosco para la colocación de cañería y en calle México se llevarán a cabo tareas de repavimentación.

La Municipalidad de Paraná informa que este lunes 6 de octubre, desde las 8.30 hasta aproximadamente las 11.30, se realizará un corte total de tránsito en avenida Don Bosco, entre Sudamérica y Grella, debido a la colocación del caño de impulsión (PEAD), en el marco del avance de los trabajos del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable.

Una vez finalizado y colocada la cañería, la traza será liberada de inmediato para restablecer la circulación normal de vehículos y del transporte público.

Durante la intervención, personal de Tránsito municipal estará presente en el lugar para ordenar y encauzar la circulación vehicular.

Estos trabajos forman parte del programa de Obras de Impulsión, que busca mejorar el suministro y aumentar el volumen de agua potabilizada hacia el oeste de la ciudad.

En calle México

Por otra parte, este lunes permanecerá cortado el tránsito en calle México, entre Tucumán y Córdoba, debido a trabajos de repavimentación que se ejecutarán en esa cuadra.

La intervención es realizada por la Municipalidad de Paraná luego de haber efectuado tareas de reparación en la red cloacal, tras detectarse una obstrucción provocada por una obra privada de construcción en la zona.