Golpe al narcomenudeo en Concordia: realizaron 21 allanamientos

El amplio operativo se desarrolló este martes.

Desde las 6 de este martes, la Policía de Entre Ríos llevó adelante un operativo contra el narcomenudeo en la ciudad de Concordia. La acción, enmarcada en la Ley Provincial N° 10.566, consistió en 21 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, convirtiéndose en uno de los procedimientos más grandes del año.

El operativo fue autorizado por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Edwin Ives Bastian, con la intervención de la Fiscalía a cargo de Fabio Zabaleta. Participaron la Dirección General de Drogas Peligrosas, las Divisiones de Drogas de 17 departamentos de la provincia y la División Investigaciones Concordia, en un despliegue coordinado con precisión y alto impacto investigativo.

Como resultado, se incautaron 59 envoltorios de cocaína con un peso total de 526,36 gramos, una suma millonaria de 16.051.700 pesos argentinos y 325 dólares, además de 52 teléfonos celulares, 5 DVR, 2 notebooks, 1 tablet, 7 tarjetas de memoria, balanzas, recortes de nylon, anotaciones y otros elementos de interés. También se secuestraron dos motocicletas y dos uniformes policiales, actualmente bajo análisis por su procedencia.

En total, 75 personas fueron identificadas (32 hombres y 43 mujeres), de las cuales 9 quedaron detenidas e incomunicadas, señaladas como los principales cabecillas de la organización. El operativo permitió desarticular puntos de venta activos, obtener evidencia digital de alto valor y consolidar un paso firme en la lucha contra el narcomenudeo en Concordia.

Las actuaciones se extendieron hasta las 12:30 y culminaron con resultados altamente positivos, fortaleciendo el compromiso institucional con la seguridad y la prevención del delito.