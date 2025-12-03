Un bebé falleció tras sufrir una broncoaspiración en su vivienda

Un bebé, de dos meses, murió esta madrugada tras sufrir una broncoaspiración. Médicos del hospital San Roque confirmaron su deceso a las 5.45.

Un bebé falleció esta madrugada tras sufrir una broncoaspiración en su casa de la zona de avenida Almafuerte y Circunvalación, de Paraná, confirmó a Elonce personal de Comisaría Tercera. El hecho se registró alrededor de las 5.10, cuando los padres solicitaron de urgencia una ambulancia al advertir que el pequeño estaba en estado crítico.

De acuerdo a la información policial, al arribar el móvil al lugar, los agentes encontraron al bebé en brazos de sus padres, y con coloración morada. En ese momento, se dejó sin efecto el pedido de ambulancia debido a la gravedad del cuadro. Los efectivos intentaron aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras trasladaban al niño de inmediato hacia el hospital San Roque, referencia pediátrica de la capital entrerriana.

Se confirmó el fallecimiento en el hospital

El ingreso al nosocomio se produjo minutos más tarde. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico, el bebé no respondió a las maniobras de reanimación.

“Se confirmó por parte de los médicos que había padecido una broncoaspiración”, indicaron fuentes policiales. A las 5.45, los profesionales informaron oficialmente el fallecimiento.