Gualeguaychú: Tras renunciar al Hospital Centenario, el ex director enfrenta una grave denuncia

La renuncia de Jorge Montiel Ordenavia a la dirección del Hospital Centenario sacudió el escenario de la salud pública local y provincial. Cabe destacar que el ministro de Salud de la Provincia, Daniel Blanzaco, señaló que “la gestión no es para cualquiera».

Montiel se fue cuestionando con dureza al gobierno provincial, al que culpó públicamente de no estar a la altura, acusándolo de “improvisación, desconocimiento y falta de respuestas estructurales”.

Pero mientras el alejamiento de Montiel se produce en medio de un escándalo, una denuncia en su contra espera ser resuelta en los Tribunales de Gualeguaychú.

Se trata de la denuncia que interpuso Nerea Ayelén Zapatini, la enfermera que fue acusada de la muerte de Graciela Mabel Santana, ocurrida el 8 de noviembre de 2023 en el Hospital Centenario, cuando Jorge Montiel Ordenavia cumplía funciones como Coordinador de UTI Respiratoria en la entidad.

A fines de diciembre de 2023, Montiel asumió como director del Hospital, y el 9 de febrero de 2024 interpuso una denuncia penal contra la enfermera Nerea Ayelén Zapatini, basándose –según sus dichos– en una nota que le presentó la enfermera Solange Rocha a mediados de enero, en la que afirmaba que Santana había fallecido por mala praxis de Zapatini. La nota agrega que Zapatini había suministrado cuatro jeringas de 20ml. cada una de cloruro de potasio a Santana, lo que le produjo la muerte.

Tras la denuncia, el Ministerio Público Fiscal decretó la apertura de la causa en el legajo IPP A83/24, «Montiel, Ordenavia Jorge Daniel s/ su denuncia”. También se inició el sumario administrativo contra Zapatini.

Luego de constatarse a través de la historia clínica, testigos, autopsia, examen anatomopatológico y otros estudios que la muerte de Santana fue por causas naturales y sin conexión alguna con cloruro de potasio (tenía EPOC y contrajo virus intrahospitalario), el Fiscal archivó la causa en el mes de abril de 2025 por inexistencia de delito a investigar. Y luego, por pedido de revisión del querellante particular, fue confirmado el archivo el 26 de junio de 2025. La inocencia de Nerea Zapatini quedó probada.

Fuentes judiciales aseguraron que el sumario administrativo debería haber sido archivado y dictarse el sobreseimiento de Zapatini en la esfera provincial, porque fueron notificados por Fiscalía del archivo señalado. Sin embargo, hasta la fecha, nada ha sucedido.

La historia inicia otro capítulo el 30 de julio de este año, cuando Nerea Zapatini interpuso una denuncia penal contra Montiel Ordenavia y Rocha por los delitos de falsa denuncia, estafa procesal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas. La acusación a Montiel es en carácter de autor; Rocha, en tanto, es señalada como partícipe necesaria.

La información indica que previo a ser director del Hospital, Jorge Montiel fue Coordinador de la UTI Respiratoria, y era quien daba instrucciones y órdenes a todo el personal médico y de enfermería en funciones; es decir, tenía pleno conocimiento de todo lo que ocurría en la UTI, y nada podía hacerse sin su autorización. Tanto Rocha como Zapatini estaban asignadas como enfermeras a la Unidad de Terapia Intensiva Respiratoria.

Es más, se pudo saber que ocurrido el deceso, Montiel Ordenavia convocó a médicos de la UTI Respiratoria para evaluar la causa de muerte, y fue constatada como “muerte natural”, tal como surge de la Historia Clínica.

Luego de interponer la denuncia, ya siendo Director del Hospital, Montiel apartó a Zapatini de sus funciones en la UTI y le asignó tareas administrativas. A pocos días, “extrañamente”, Zapatini solicitó una licencia que su entorno calificó como «inducida», y días más y tarde, en otro hecho sorpresivo, Zapatini fue despedida del Centro Médico San Lucas.

Una vez interpuesta la denuncia de Zapatini el 30 de julio de este año, hasta la fecha no hay resoluciones de Fiscalía.

Desde el entorno de Zapatini afirman que “Nerea tuvo que sufrir crueles estigmatizaciones” tras la falsa denuncia que derivó además en publicaciones en medios locales y provinciales. Y resaltan –por sobre todas las cosas- el estado anímico y profesional de Nerea. “Está destruida. La vida se le derrumbó” consignan.

Montiel dejó el cargo de director denunciando y denunciado, en medio de versiones que llenan de suspicacia, ambas cuestiones. Es más, algunos se animan a cruzarlas. Las miradas están puestas en su sorpresivo retiro del Hospital, pero también en Tribunales, donde el sigilo también es señalado como un “triste y poco serio” protagonista de la historia que afectó a una persona inocente que espera justicia ante una falsa denuncia, publicó R2820.