Hackearon la web del Consejo General de Educación

El sitio oficial del CGE fue vulnerado y reemplazado por un mensaje firmado por el grupo “Paralord Team”.

El portal web del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos sufrió un hackeo o ataque informático este lunes. Al ingresar a la página oficial del organismo, los usuarios se encontraron con un mensaje en reemplazo de la información habitual.

En el sitio apareció una bandera de Brasil y un texto en el que el grupo autodenominado “Paralord Team” se atribuyó la acción. “Damas y caballeros, tengo dos noticias para ustedes: una buena y una mala. La mala noticia es que fueron hackeados. Y la buena noticia es que fuimos nosotros quienes hackeamos”, se leía en el mensaje firmado por “Mizun0” y otros integrantes del colectivo.

Firmas y mensajes del grupo

En la página también figuraban los nombres de usuarios que integran el equipo atacante: “Mizun0 – Catx64 – S0dr4ky – V1X – Urso”. Según pudo constatar Elonce, El texto fue acompañado por un video musical incrustado, lo que evidenció la modificación completa de la portada del sitio oficial. Se trata de la canción Happy Nation del grupo sueco de música pop, Ace of Base.

Al final se lee la leyenda: “Pelé é maior que maradona!!!” que signfica Pelé es más grande que Maradona.

El ataque estuvo dirigido a la infraestructura digital del organismo educativo provincial, que habitualmente concentra información de interés para directivos, docentes, alumnos y familias.