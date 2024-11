Hallaron un cuerpo a orillas del río, en zona de Puerto Viejo en Paraná

Un cuerpo fue hallado este domingo pasado el mediodía a orillas del río Paraná, en zona de Puerto Viejo, de la capital entrerriana. Fue trasladado a la morgue para determinar su identidad.

«Las hipótesis están abiertas», se indicó respecto al hallazgo, al lado de una embarcación, de un cuerpo de entre 35 y 40 años aproximadamente y que «estaba flotando, pero no a la deriva por el río».

Si bien se constató que tenía algunos golpes, desde Prefectura advirtieron que «solo el médico legista puede decir si son previo a la muerte o fue el casual de su muerte». En el lugar trabajó personal de Comisaría 11, con colaboración de Prefectura Naval Argentina.

Una de las versiones que indicaron vecinos supone que podría ser una de las personas que dormían en cercanías de una alcantarilla el pasado miércoles, donde se largó una torrencial lluvia. Ese día lograron rescatar a dos personas, pero de otra restante el paradero se desconocía.

Cecilia Albornoz, madre de Uriel Lell, fue una de las personas que se acercó a la zona con la expectativa de encontrar a su hijo, a cuatro meses de que se perdió en el río Paraná: “Hemos tenido un domingo bastante movido porque estaba acostada en la cama con picos de presión. Estos cuatro meses y medio de la desaparición de Uriel para mí es estresante, cansancio, desilusión y dolor de no poder encontrarlo”.

“Me avisaron que encontraron un cuerpo en la Arenera, me levanté y fui corriendo a fijarme. Mucho no pude ver porque estaban efectivos policiales y Prefectura. No me dejaron ver el cuerpo. Quería ver la ropa que vestía para asegurarme de que fuera mi hijo. Ellos me aseguraron que no era”, agregó.

Sobre la descripción que pudieron brindarle, explicó que “tenía unas gafas negras puesta, pelo largo y con rodete, remera, bermuda y estaba descalzo. Lo que alcancé a preguntar es que hace tres días que está en el agua el chico y tiene un golpe en la parte de atrás en el cuello”. Además, remarcó que no tenía documentación.

“Me da pena porque siempre que se halla un cuerpo salgo corriendo a ver si es mi hijo, pero también me pongo en el lugar de la familia porque este chico debe tener una mamá o una familia que lo está buscando”, manifestó.

