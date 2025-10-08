Locales

Hondo pesar por el fallecimiento de un alumno de UNER

Una de las facultades de UNER decretó el duelo institucional.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos -UNER- emitió un comunicado para expresar su hondo pesar por la muerte de un alumno.

Lamentamos informar el fallecimiento del estudiante Agustín Udrizard, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Organización de la Empresa Agropecuaria“, indicaron.

Por este motivo, se decretó duelo institucional sin suspensión de actividades para este martes 7 de octubre de 2025.

“Desde la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, acompañamos a sus familiares, amistades y compañeros de estudio en este doloroso momento“, cerró el comunicado.

Al mismo tiempo, Gabriela Andretich, vicerrectora en funciones de Rectora de UNER, adhirió al duelo institucional y expresaron: “Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos acompañamos a familiares, amigos/as y compañeros/as de Agustín en este difícil momento”, señalaron.

