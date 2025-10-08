Colectivos en Paraná: La Intendenta Romero recorrió la planta donde se fabrican las nuevas unidades

La Presidenta Municipal visitó este martes la planta de ItalBus, en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde se fabrican las 77 nuevas unidades que comenzarán a prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros a partir de diciembre, bajo la nueva concesión a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Transporte San José S.A. y Kenia S.A.

El nuevo servicio incluirá 77 colectivos, 0 kilómetro, y todas las unidades estarán equipadas con aire acondicionado y calefacción. Además, presentarán un diseño exterior con imágenes icónicas de la identidad paranaense, como el Patito Sirirí, el Mate, el Jacarandá y el Yaguareté, junto al lema “Arriba Paraná”.

“Estamos siguiendo con mucha alegría un proceso que se inició hace casi un año. Dijimos que íbamos a licitar, cumplimos, se presentaron tres empresas y quedó seleccionada San José junto a Kenia. Son 77 unidades, impecables, con aire acondicionado, tecnología y una identidad propia, como el transporte que nos merecemos y que hemos esperado tanto tiempo”, expresó la intendenta Rosario Romero durante la recorrida, acompañada por parte de su equipo de gobierno.

La Presidenta Municipal destacó que el objetivo es recuperar la confianza de los vecinos en el transporte público y volver a posicionarlo como una opción de movilidad cotidiana: “Queremos invitar a los y las paranaenses a que vuelvan a subir al colectivo. El lema Arriba Paraná tiene ese sentido: recuperar el uso del transporte masivo, como ocurre en otras ciudades del mundo. Sabemos que muchos dejaron de usarlo por la irregularidad o la calidad del servicio, pero estamos trabajando para revertir eso con un transporte digno y eficiente”, afirmó Romero.

La intendenta subrayó que este logro es fruto del trabajo conjunto del Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. “Lo siento como un logro de equipo, porque se trabajó con participación y compromiso. Concejalas, concejales y todo el gabinete estuvieron involucrados, con la misma meta: devolverle a Paraná un transporte público moderno y de calidad”, remarcó.

Por su parte, Marcelo Zbikoski, titular de la empresa San José, valoró el acompañamiento de la Municipalidad: “Estamos muy agradecidos con el municipio de Paraná y con la intendenta Romero. Se ha dado prioridad al transporte masivo, con el objetivo de recuperar usuarios y brindar un servicio de calidad. Las exigencias son muchas, pero estamos convencidos de que podremos cumplir y seguir mejorando”, sostuvo.

El empresario detalló además que las unidades cuentan con chasis IVECO, carrocería ItalBus, 30 asientos con respaldos altos y todas las condiciones técnicas necesarias para un servicio confortable y eficiente.

Estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Santiago Halle; la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel; el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao; la concejal Luisina Minini; el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz, y representantes de las empresas Kenia, Italbus e Iveco.