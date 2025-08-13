Incendiaron una camioneta del futbolista Marcos Rojo

Un encapuchado prendió fuego la camioneta que está bajo la titularidad de Marcos Rojo. Se trata de una Ford Raptor valuada en $100 millones.

En la madrugada del sábado, un llamado alertó al Cuerpo de Bomberos y a la Policía de Río Negro por el incendio de un vehículo. El hecho ocurrió en la ciudad de General Roca. Un hombre alertó a las autoridades por una camioneta Ford Raptor que estaba envuelta en llamas.

Acto seguido, personal policial constató la veracidad del hecho y se convocó a una dotación de bomberos para sofocar las llamas. De acuerdo a la información oficial, en el lugar también se realizaron averiguaciones preliminares.

De esta manera, los investigadores descubrieron que el vehículo pertenece legalmente al futbolista Marcos Rojo, el ex Boca y actual jugador de Racing. Sin embargo, aún no está claro por qué se encontraba en la localidad rionegrina. #Roca #RíoNegro Quemaron una Ranger Raptor propiedad del futbolista Marcos Rojo. Vale 100 millones. Se desconoce quién la tenía en esa ciudad, pero la titularidad dominial está a nombre del actual defensor de Racing. pic.twitter.com/mGgEh1SsNT — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 12, 2025 Un vecino, de 69 años, fue testigo y mostró a los efectivos las grabaciones de sus cámaras de seguridad ubicadas frente a su vivienda. En las imágenes se observa a un hombre con campera verde, gorro negro y franjas blancas y negras en el pecho. Además llevaba un pantalón negro y cargaba un bidón.

El individuo roció un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo del vehículo, lo encendió y se retiró corriendo del lugar. Las tomas permitieron confirmar que se trató de un incendio intencional.