Incendiaron una camioneta del futbolista Marcos Rojo

Un encapuchado prendió fuego la camioneta que está bajo la titularidad de Marcos Rojo. Se trata de una Ford Raptor valuada en $100 millones.
En la madrugada del sábado, un llamado alertó al Cuerpo de Bomberos y a la Policía de Río Negro por el incendio de un vehículo. El hecho ocurrió en la ciudad de General Roca. Un hombre alertó a las autoridades por una camioneta Ford Raptor que estaba envuelta en llamas.
Acto seguido, personal policial constató la veracidad del hecho y se convocó a una dotación de bomberos para sofocar las llamas. De acuerdo a la información oficial, en el lugar también se realizaron averiguaciones preliminares.
El individuo roció un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo del vehículo, lo encendió y se retiró corriendo del lugar. Las tomas permitieron confirmar que se trató de un incendio intencional.