Incendio en una casa de barrio El Túnel en Paraná

Bomberos apagaron las llamas, que provocaron serios daños en la vivienda ubicada en calle Darwin.

Una casa se incendió y sufrió importantes daños en la zona del Túnel Subfluvial en Paraná. La intervención de bomberos permitió controlarel fuego.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de Darwin y el arroyo Las Viejas, donde una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió tras un llamado de emergencia.

Al llegar, los efectivos constataron la presencia de un foco ígneo en el interior del domicilio e iniciaron de inmediato las tareas para sofocar las llamas.

El operativo incluyó acciones preventivas para resguardar las viviendas linderas y evitar la propagación del fuego, lo que llevó tranquilidad a los vecinos de la zona.

Los trabajos se realizaron de manera coordinada con personal de Bomberos Zapadores, logrando controlar por completo la situación sin que se registraran consecuencias de consideración.