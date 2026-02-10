Suman iluminación a la vera del arroyo Las Viejas

La obra de sistematización, saneamiento y vinculación urbana del arroyo Las Viejas, que desarrolla la Municipalidad de Paraná, está en su etapa final. Comenzó la colocación de luminarias led que se alimentan con paneles solares.

La obra se enmarca como una de las prioritarias en el Plan Director de Drenaje Pluvial de la ciudad de Paraná. En el Arroyo Las Viejas, y su entorno, se encaró un abordaje integral basando las acciones sobre la integración urbana y saneamiento del arroyo, como así también considerando las obras complementarias necesarias para hacerlo sostenible en el tiempo.