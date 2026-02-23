Roncaglia y la causa de amenazas: «El juez Ríos hizo un trabajo brillante»

«Con respecto a mí, yo ando siempre armado, tengo mi importación de armas, tengo mi custodia, pero nos preocupó la amenaza contra el juez Federal Ríos y el fiscal Candiotti», manifestó el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, a Radio RD 99.1.

«Me decían que sabían que yo tomé mi moto, que me fui solo, un día, la única salida que tuve este mes, en enero, fui solo en mi moto, que fui acá a 10 kilómetros de Paraná a comer un asado con unos amigos, y estos delincuentes lo sabían adentro de la unidad penal en Gualeguachú. Entonces, evidentemente, estaban operando con tareas de inteligencia con respecto a nosotros», acusó Roncaglia.

«Esto es consecuencia del accionar que venimos llevando al menos de nuestra gestión del año 24, que uno de los grandes objetivos es la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico, y en este sentido, en el 24 se detuvo a toda la banda de Leonardo Airaldi, que pasó por distintos estamentos judiciales, y hoy terminó alojado en la unidad 9 de Gualeguaychú.»

«Lo tomamos con preocupación, porque acá aparecen tres internos declarando cosas puntuales sobre nosotros tres, sobre el juez Ríos, que hizo un trabajo brillante, y la verdad que cuando decidió avanzar sobre Airaldi, yo considero que fue una decisión acertada y también de mucha valentía, porque Airaldi venía operando hace mucho tiempo, y se creía intocable, tenía mucho contacto, mucho conocimiento, y fue juez federal con el fiscal en su momento decidieron operar contra él, y eso lo hizo con una investigación que hizo la policía de Entre Ríos, y así terminó detenido.»

«Estos tres internos que declaran ante el juez Viri de Gualeguaychú y el fiscal Rebollo, aportaron datos de nuestros movimientos ciertos, y eso genera, por supuesto, intranquilidad y preocupación, pero bueno, yo creo que por mi lado, muy al contrario, no le voy a bajar los brazos, me valentona en la lucha contra el narcotráfico, y nos da una señal de que estamos por el buen camino.»

«Con respecto al juez y al fiscal, se adoptaron medidas de seguridad especiales con ellos, con la Policía Federal, con la colaboración de la policía de Entre Ríos. Y hay un detalle, el fiscal Candioti va a ser el fiscal de la acusación de la causa que se inicia la semana que viene, pero bueno, con respecto a mí, también adopté algunas medidas especiales, porque evidentemente uno de los internos narra sobre mí unos movimientos míos que realmente los lleve a cabo. Digo, ¿cómo saben esto dentro de la Unidad Penal movimientos míos personales que hice en un momento determinado? Así que bueno, acá estamos, preocupados, pero seguimos para adelante.»

«Un interno como Airaldi, de mucho poderío económico, mucho contacto en los tres poderes, mucha gente comía de sus manos, entonces, por supuesto, existen las lealtades que se mantienen a través del tiempo, sus contactos con el narcotráfico, que seguramente lo sigue teniendo, lamentablemente en unidades penales se ingresan teléfonos de forma ilegal, teléfonos celulares que a través de ellos se operan, la Gendarmería Nacional allanó el pabellón donde estaba este sujeto y se secuestraron dos o tres teléfonos que ahora se están analizando las comunicaciones.»

«Tienen mucho contacto con el mundo exterior, o sea, ahí lo visita la familia, amigos, que está permitido, porque el interno tiene ese derecho. Seguramente tiran órdenes, han hecho contacto, tienen dinero, tienen poderío económico, y hoy sale barato hacer una tarea de inteligencia, pero les puede salir muy caro intentar un atentado contra funcionarios.»

«El interno no quiere estar solo, quiere estar en contacto con el mundo exterior, con sus novias, sus amantes, sus familias, sus padres, sus madres, y también con los socios en los actos delincuenciales, entonces, permanentemente están tratando de intentar ingresar teléfonos en forma ilegal a las unidades penales. En lo que respecta a nosotros, ustedes hace cuatro o cinco meses quemamos, destruimos 4.000 teléfonos, 4.000 teléfonos celulares que fueron secuestrados años anteriores en otra gestión.»

«En nuestra gestión llevamos secuestrados 1.200 teléfonos en los dos años, 24 y 25, en requisas que se van llevando a cabo en distintos pabellones, en requisas que se hacen sobre las familias, sobre las personas que los van a visitar. Pero la mayoría de las unidades penales está dentro de los ejidos de las ciudades y arrojan desde afuera, revolean los paquetes hacia los patios donde están los internos y ahí caen drogas, caen marihuana, cocaína, pastillas, y también teléfonos celulares. Pero bueno, es una acción que se lleva permanente, que a veces no se puede controlar todo, porque lamentablemente no tenemos escáneres, no tenemos forma de controlar todo, porque la cuestión económica es difícil y hay otras prioridades, pero estamos en ese proceso.»

Vinculaciones internas

«No se puede descartar nada. Ellos tenían contactos en los tres poderes. El gran poder es el dinero en efectivo, entonces, no es descabellado que tenga algún contacto también interno, un contacto dentro de la policía, dentro de otras fuerzas, dentro de la política, ya no se descarta nada. Seguramente va a surgir de los contactos en los teléfonos secuestrados junto con droga y dinero.»

«Hay una investigación que está llevando a cabo al fiscal Rebollo, que es un fiscal de mucha experiencia y un largo recorrido en la justicia federal. La verdad que no sé qué otras medidas dispuso, pero sé que él está analizando los teléfonos que se encontraron ahí dentro de la unidad. Seguramente Airaldi no tenía ningún teléfono encima, pero es muy simple, muchas veces pasa que en los pabellones que los delincuentes que tienen más poderío económico son los capangas, los que manejan los pabellones y ponen dinero y compran víveres, y también usan los teléfonos de otros internos que tienen escondidos para no quedar expuestos.»

«El juez federal de Hernán Viri fue el que primero que tomó conocimiento, de hecho me llama, preocupado por la situación, y estuve en contacto con ellos (el juez Viri y el Fiscal Rebollo), también parte del trabajo en el contexto judicial.»

«También estuve en contacto con el juez federal Ríos, con Candiotti, porque fue una preocupación, porque uno dice, bueno, no lo tomamos con tanta liviandad, pues justamente porque narraron hechos nuestros particulares, lo narran los delincuentes.»

Operativos en barrio San Agustín de Paraná

«En San Agustín estamos trabajando, estamos al tanto, hay varias investigaciones en curso, muchas veces una investigación judicial lleva un tiempo, la reunión de prueba, a veces los vecinos denuncian, sino no hace nada hasta que nosotros vamos juntando varias investigaciones, después se hacen allanamientos múltiples, pero San Agustín estamos presentes, yo mismo personalmente estuve en un operativo de varios barrios seguros, los seguimos haciendo, pero lo tomo. Esto también hace que haya reuniones de diálogo junto con el Poder Judicial, porque también involucra a este poder, lo que usted decía recién», agregó el ministro.

«Nosotros trabajamos junto a la justicia ordinaria, porque es el microtráfico, el comercio chico de las drogas, que es lo que más afecta, el macrotráfico pasa por otra órbita, pero lo que afecta a las barriadas son el microtráfico, que afecta mucho, y acá interviene la justicia ordinaria, hay varios fiscales, tanto acá, en Concordia y en otras departamentales que están trabajando muy bien. Permanentemente hay allanamientos, hemos incrementado un 300% los allanamientos, los secuestros y los detenidos, pero bueno, como yo digo, muchos lo toman como una fuente laboral, detenemos a uno, como lo sabemos, al otro día crece otro, pero bueno, nosotros no vamos a parar», finalizó Roncaglia.