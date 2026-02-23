Inicia la paritaria docente

Los gremios docentes fueron citados para este lunes 23 a las 16 en la Secretaría de Trabajo de la provincia, a fin de dar inicio a las negociaciones salariales en el marco de lo dispuesto por la Ley 9624 Convención Colectiva del Trabajo Docente.

El Gobierno provincial convocó a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) para este lunes a las 16, se informó oficialmente.

Para este mismo día Agmer tendrá su Congreso extraordinario a partir de las 8 en Salón de SUTEF (San Martín 1373) de Paraná. En ese marco, se abordará el análisis de la situación nacional y provincial, así como las estrategias gremiales a seguir en el actual contexto.

Las negociaciones con el sector docente se llevarán adelante luego de que se cerrara la paritaria estatal con acuerdo de mayoría el viernes pasado, cuando UPCN aceptó la propuesta oficial consistente en una suma fija no remunerativa ni bonificable equivalente al 15,8% del sueldo correspondiente a junio de 2025, con un piso de $150.000 (160 mil para el escalafón de Enfermería) y un tope de $320.000 pesos.