La delegación entrerriana ya compite en Mar del Plata en los Juegos Evita 2025

La Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, garantizó la presencia de 360 jóvenes atletas entrerrianos en Mar del Plata, donde participan de la instancia nacional de los Juegos Evita.

Con respaldo del Gobierno provincial y el acompañamiento del Gobierno nacional, la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, concretó la participación de Entre Ríos en las finales nacionales de los Juegos Evita 2025. La delegación arribó a Mar del Plata este lunes y ya vive la previa de una semana cargada de competencia, integración y experiencias únicas.

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró en declaraciones periodísticas el impacto social y deportivo de esta instancia: «Ya está toda la delegación instalada, lista para la competencia. Se los ve muy contentos, entusiasmados y ansiosos. Para muchos es la primera vez que conocen el mar, y eso también forma parte del valor social de estos históricos Juegos Evita, que se realizan desde 1948».

Asimismo, Uranga remarcó el esfuerzo conjunto para asegurar la presencia entrerriana: «Hubo un gran trabajo del gobernador Rogelio Frigerio, que tuvo muchísima influencia en destrabar la situación. También del secretario general Mauricio Colello, que gestionó minuto a minuto con Nación. Era fundamental estar acá, porque estos juegos tienen un enorme impacto social, deportivo e inclusivo».

En ese marco, el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, expresó: «Estamos orgullosos de representar a Entre Ríos con una delegación completa. Es un esfuerzo enorme del Gobierno provincial, con apoyo nacional, para que los chicos disfruten de esta estadía y entiendan el plus de representar a su provincia».

La delegación compartió su primera jornada en la ciudad con la tradicional foto grupal frente al mar, reflejo de la expectativa y entusiasmo que los gurises y gurisas traen a esta edición nacional.

Uno de los protagonistas, Máximo Carletti, jugador del Club República de Italia de Concepción del Uruguay, relató su vivencia: «Es mi segunda vez en Mar del Plata y queremos superar lo del año pasado. Viajamos 10 horas desde Concepción, llegamos con muchas ganas y mañana debutamos ante Chubut. Lo mejor es competir, conocer gente nueva y vivir una experiencia inolvidable». Además, agregó: «Representar a Entre Ríos es un orgullo enorme. Sabemos que hay mucha gente apoyándonos desde la provincia y queremos dejarla bien representada en cada partido. Estos juegos también nos permiten compartir con deportistas de otras disciplinas, hacer nuevos amigos y aprender de cada experiencia, algo que nos va a acompañar toda la vida».

Durante la semana, la delegación de Entre Ríos competirá en 36 disciplinas, con actividad en diferentes escenarios deportivos de Mar del Plata hasta el sábado 4 de octubre, cuando se realice el acto de cierre de los Juegos Nacionales Evita 2025.