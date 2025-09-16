La Feria en tu Barrio sigue llevando productos frescos a precio accesible a vecinales de Paraná

Este miércoles estará en Plaza 33 Orientales, el jueves en plaza La Amistad y el sábado en plaza Sáenz Peña. Con los mercados, la Municipalidad de Paraná ofrece junto a emprendedores locales alimentos a precios populares, con el objetivo de apoyar a la comunidad y fomentar el consumo local.
La Feria en tu Barrio “representa una excelente oportunidad para que los vecinos accedan a productos frescos y de calidad a precios accesibles, al mismo tiempo que se impulsa la economía local”, dijo el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
Luego, el funcionario destacó que la gestión de la intendenta Rosario Romero “tiene este programa como parte de una política de Estado vinculada a la soberanía alimentaria, que facilita la formación y comercialización de emprendedores y productores locales”.
El miércoles 17 de septiembre la feria estará en Plaza 33 Orientales (Montevideo y Diamante); el jueves 18, en la vecinal Tiro Federal, plaza La Amistad (Almirante Brown y Díaz Vélez); y el sábado 20, en plaza Sáenz Peña (sobre calle Villaguay), de 9 a 12:30.