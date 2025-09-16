La Feria en tu Barrio sigue llevando productos frescos a precio accesible a vecinales de Paraná

Este miércoles estará en Plaza 33 Orientales, el jueves en plaza La Amistad y el sábado en plaza Sáenz Peña. Con los mercados, la Municipalidad de Paraná ofrece junto a emprendedores locales alimentos a precios populares, con el objetivo de apoyar a la comunidad y fomentar el consumo local.

La Feria en tu Barrio “representa una excelente oportunidad para que los vecinos accedan a productos frescos y de calidad a precios accesibles, al mismo tiempo que se impulsa la economía local”, dijo el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.