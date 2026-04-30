Personal de Salud y Enfermería se movilizó ante el Hospital San Martín para reclamar salarios

Enfermeros y personal sanitario se autoconvocaron frente al nosocomio de Paraná para visibilizar una situación que califican de «insostenible».

En una jornada de movilización, personal del Hospital San Martín, acompañado por colegas del Hospital San Roque y diversos centros de salud, se manifestó este jueves frente al ingreso principal del nosocomio en la ciudad de Paraná. El reclamo central es una recomposición salarial urgente, aunque la protesta también puso de relieve fallas en la infraestructura y la precarización laboral.

Uno de los puntos más críticos señalados por los manifestantes es la insuficiencia de los sueldos actuales frente al costo de vida. Alejandro, uno de los trabajadores presentes, explicó que la decisión de movilizarse surge tras recibir aumentos que no cumplen con la ley: “Tomamos la decisión esta porque lo que se nos dio de aumento fue en negro, algo inconstitucional”. Alejandro advirtió que muchos empleados están bajo la línea de pobreza.

Por su parte, Betiana graficó la angustia económica de sus colegas: “Hay chicos que alquilan en donde están pagando 700.000 u 800.000 pesos mensual y su salario es de 900.000. ¿Me pueden decir cómo pueden comer, alimentarse y pagar todos sus gastos? Es imposible”.La crisis no es solo económica. El personal denunció un agotamiento físico y mental derivado de la falta de recursos. Karina, enfermera con 29 años de antigüedad, denunció la falta de camas y el cierre de servicios clave. “No damos abasto, somos muy pocos enfermeros, estamos muy cansados. Tenemos un servicio que está cerrado que es Clínica Médica. Hay 36 camas que no se usan ahí”. Zavalla afirmó que el personal está “devastado” y que “ya no damos más”.

Otra de las convocadas, Patricia, sumó reclamos administrativos y legales fundamentales, como la falta de pago de la “prolongación de jornada”, que son horas trabajadas para cubrir la falta de personal. “Tenemos gente que hace un año que está esperando que se le pague la prolongación de jornada… son horas trabajadas que no se pagan”, denunció. Además, señaló que existen trabajadores con 15 años en situación de suplencia y criticó que no se les reconozcan los feriados como tales.

Los trabajadores adelantaron que el próximo martes se movilizarán a la Secretaría de Trabajo para acompañar las negociaciones paritarias, con el objetivo de asegurar que se logre un salario digno y no se “entregue” el reclamo del sector. Mientras tanto, la atención en el hospital se ve afectada por una situación que los empleados definen como el límite de su resistencia física y psicológica.

(Ahora)