Dieron de alta a la joven que cayó al río Paraná

El jefe de Operaciones de Prefectura Paraná, relató a Elonce cómo se desarrolló el rápido operativo de rescate para salvar a una joven de 21 años que cayó al agua en la zona del Puerto Nuevo. Confirmó que la mujer se encuentra fuera de peligro.

Un dramático episodio se vivió en horas de la siesta de este viernes feriado, cuando una joven de 21 años cayó al río Paraná en la zona del Puerto Nuevo, de la capital entrerriana. El hecho movilizó de inmediato a Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y personal municipal de Tránsito, que coordinaron un rápido operativo para rescatarla con vida.

El prefecto José Luis Alegre Pasetto, jefe de Operaciones de Prefectura Paraná, explicó que el procedimiento se inició tras un aviso recibido en la sección Guardia y Patrullaje, por parte de agentes de Tránsito Municipal que advirtieron la caída de una persona al agua.

“El procedimiento se inició a raíz del llamado del personal de Tránsito, quienes nos informaron que una femenina había caído al agua en cercanías de Sala Mayo”, relató Alegre Pasetto a Elonce.

El jefe de Operaciones destacó la inmediatez de la respuesta de los efectivos que se encontraban realizando tareas internas en la dependencia de Prefectura. “De inmediato, personal propio que estaba en mantenimiento acudió de manera instantánea, munido de un salvavidas circular, y pudieron dar con la femenina, asistirla y trasladarla hasta la costa”, precisó a Elonce.

Según informó, en tierra ya aguardaban agentes de Tránsito y Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron en las tareas de primeros auxilios hasta la llegada del personal médico.

La joven fue retirada del agua semiinconsciente, aunque con estímulos vitales. “Tenía reflejos, trataba de vomitar el agua que había ingerido. Nosotros la colocamos de costado para favorecer eso”, explicó el prefecto.

Traslado al Hospital San Martín y atención médica

En cuestión de minutos, una ambulancia llegó al lugar y trasladó a la joven al Hospital San Martín de Paraná, donde fue asistida por el equipo de guardia. Según confirmó Alegre Pasetto, la mujer es oriunda de la capital entrerriana y permaneció internada bajo observación médica.

“Fue trasladada prácticamente en cuestión de minutos. Más tarde supimos que fue internada y se le realizó un examen psicológico de protocolo”, indicó el jefe de Prefectura.

Horas después del episodio, la joven fue dada de alta y regresó a su hogar acompañada por sus padres. “Afortunadamente, ya se encuentra en su casa, con la contención necesaria de su familia”, señaló Alegre Pasetto, quien valoró la rápida coordinación de los equipos intervinientes.

Causas en investigación

Respecto de las circunstancias que derivaron en la caída al agua, el prefecto aclaró que aún no se ha podido determinar con certeza qué ocurrió.

“No se descarta que haya intentado quitarse la vida, pero hablamos en potencial porque no contamos con testimonios que confirmen esa versión. Los transeúntes presentes no pudieron aportar datos concretos”, explicó.

De esta manera, la investigación quedó en manos de las autoridades policiales y judiciales competentes, quienes deberán reconstruir el hecho con base en los testimonios y pericias.

Rápida acción y trabajo conjunto

Alegre Pasetto destacó el profesionalismo y la solidaridad de todos los intervinientes. “Fue fundamental la comunicación inmediata entre los distintos organismos: Tránsito, Bomberos y Prefectura. Esa coordinación permitió que la joven hoy esté con vida”, remarcó.

El operativo, desarrollado en plena zona costera y con gran presencia de personas por el fin de semana largo, evidenció una vez más la eficiencia de los sistemas de emergencia locales y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en el río Paraná.

(elonce)