Localizaron en buen estado de salud a la adolescente que era buscada en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informó que fue localizada la adolescente J.M.S.B. “Se encuentra en buen estado de salud”, indicaron fuentes tribunalicias.

“Mi hija salió a las 16 a tomar unos tererés con una amiga y no regresó a casa”, había confirmado su madre, Graciela Bracho. Contó que el 31 a la noche, junto a su otra hija, la esperaron para recibir juntas el año nuevo, pero la adolescente no llegó. Finalmente, este jueves, se confirmó que la adolescente fue localizada en buen estado de salud, pero no se brindaron mayores precisiones al respecto.

La mujer había revelado que recibió un llamado telefónico para exigir el pago de un rescate. “Esta madrugada me llamaron por teléfono, con una voz extranjera, como de colombianos o ecuatorianos, diciendo que pague el rescate y escuchaba el llanto de una chica y corté, pero no me volvieron a llamar”, especificó.