Más de 250 personas mayores festejaron el Día de la Ancianidad

La jornada recreativa, impulsada por la Municipalidad, se vivió este jueves en el Balneario Thompson. Hubo tejo, golf-croquet, newcom, tai chi, expresiones artísticas y un espacio dedicado a visibilizar a emprendedores y emprendedoras de Paraná.

El Día de la Ancianidad se celebra cada 28 de agosto, fecha en que fueron proclamados los derechos de la ancianidad, en 1948.

Participaron de la celebración alrededor de 250 personas de distintos barrios donde el Municipio acompaña con actividades diarias en la Escuela Hogar, Plaza Sáenz Peña, CIC II Este, Bajada Grande, Anacleto Medina, Parque Gazzano, San Agustín, entre otras zonas de la ciudad.

“Estamos muy felices de la convocatoria. La mayoría de las personas pertenecen a los talleres que realizamos en la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad. Agradecemos a la intendenta Rosario Romero por darnos el cobijo de estar con los adultos mayores”, expresó la titular de la Dirección General de Integración Social para Personas Mayores, Betiana Brunengo.

El evento estuvo acompañado por una Feria de Emprendedores de Adultos Mayores, quienes participan de talleres para potenciar su propio proyecto comercial.

“Además de vender, muestran lo que hacen y cada vez se van animando a más. Estamos armando una Feria exclusiva para adultos mayores, porque además de ser un ingreso económico, es un espacio de encuentro y para compartir saberes”, subrayó la subsecretaria de Economía Social y Solidaria, Priscila Spinetti.

Encontrarse y compartir

Rosa Flores, integrante del grupo de Plaza Mujeres Entrerrianas, agradeció la propuesta de la Municipalidad “porque es muy importante, nos hace divertir y llenar el alma. A los 60 me dediqué a hacer zumba, que es lo que más me gusta”.

“Estoy muy feliz de pertenecer a Adultos Mayores de la Municipalidad, esperando ansiosa que llegue la Colonia de Vacaciones. Muchas gracias a todos los dirigentes que han pasado por la Municipalidad, porque nos han brindado una gran oportunidad”, dijo Dora Humoffe, integrante del grupo del CIC Este.