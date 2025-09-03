Miércoles inestable y con alerta en una zona de Entre Ríos: se avecina frío intenso

La probabilidad de lluvias estará latente hoy en gran parte de Entre Ríos. Luego, el ingreso de aire frío, con rotación de vientos al sector sur, favorecerá la presencia de jornadas soleadas y la disminución de la humedad.

La probabilidad de lluvias estará latente hoy en gran parte de Entre Ríos y rige una alerta amarilla para la zona norte: se trata de los departamentos Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Concordia.

Allí se pronostican “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Asimismo, no se descartan “lluvias torrenciales y ocasional caída de granizo en esa región”. Podrían caer hasta “70 milímetros, pudiendo ser superados ampliamente”.

Para el caso de los departamentos Paraná, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Victoria y Diamante, se anticipa otra jornada de lluvias y probabilidad de chaparrones intensos desde la madrugada, extendiéndose hasta las últimas horas de la tarde. Asimismo, se precisó la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.