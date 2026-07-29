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Cesó el alerta por tormentas en Entre Ríos

Cesó el alerta por tormentas en Entre Ríos

Este miércoles finalizó la advertencia por lluvias para el norte provincial, tras registrarse tormentas y granizo. Hoy comenzarían a bajar las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que cesó el alerta por tormentas que regía en Entre Ríos este martes. Cabe recordar que se vieron afectados los departamentos del norte fundamentalmente.

A partir de este miércoles, se registra una mejora temporaria de las condiciones y un suave descenso de temperaturas. Ello se debe a la llegada de viento sur y del este.

Sin embargo, el viernes volverían las inestabilidades a la provincia. Se prevén para el cierre de semana posibles lluvias y tormentas.

Tiempo en Entre Ríos: miércoles 29 de julio

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 18 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo entre mayormente y parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados. Se indica cielo mayormente nublado gran parte del día y disminución de nubosidad a la noche.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 18 grados. Se aguardan posibles neblinas de mañana y luego cielo parcialmente nublado todo el día.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 11 grados de mínima y 18 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado.

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