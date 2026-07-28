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La Sede de Paraná 1 de OSER, abre sus puertas en un nuevo domicilio

La Sede de Paraná 1 de OSER, abre sus puertas en un nuevo domicilio

La Sede Paraná 1 de la Obra Social de Entre Ríos, abrió sus puertas en una nueva dirección, más accesible para las y los afiliados. La misma está ubicada en la esquina de las calles España e Italia de Paraná y contará con el mismo horario de atención, de 7.15 a 18.15.

Desde su creación, OSER comenzó con un proceso de readecuación de sus distintas oficinas, para generar mayor comodidad y accesibilidad hacia la comunidad. Por tal motivo se han iniciado mejoradas edilicias, de infraestructura y se han abierto nuevas instalaciones. En este sentido, la nueva Sede Paraná 1, busca llegar a sus afiliadas y afiliados con instalaciones nuevas, modernas y accesibles para todas y todos los afiliados de la ciudad.

El nuevo local se destaca por su diseño moderno y accesible, con una atención sectorizada que brinda dinamismo y prioriza a aquellas personas que más lo necesitan.

Además, la obra social se encuentra trabajando en conjunto con la Municipalidad de Paraná para generar una zona de estacionamiento prioritario, para el ascenso y descenso de aquellas personas que tengan algún problema de movilidad.

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