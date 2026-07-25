Fatal accidente en Ruta 14

La víctima fatal fue un remisero de 53 años que intentaba reparar su vehículo detenido en la banquina. Un niño sufrió una fractura de cráneo y fue trasladado al Hospital San Roque de Paraná. Investigan la mecánica del siniestro.

Se realizaron las pericias y se investiga el siniestro fatal, ocurrido este viernes por la mañana, a la altura del kilómetro 63 de la Autovía 14, donde murió un remisero de Gualeguaychú y un niño de 5 años sufrió gravísimas heridas.

La víctima fatal fue identificada como Fernando José Fernández, de 53 años, mientras que el menor fue derivado al Hospital San Roque de Paraná tras sufrir una fractura de cráneo, pudo confirmar Elonce.

El choque involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil afectado al servicio de remises de Gualeguaychú. Según las primeras averiguaciones, el utilitario circulaba en sentido Gualeguaychú-Buenos Aires cuando, al intentar sobrepasar a un camión, su conductor perdió el control e impactó contra el vehículo que permanecía detenido sobre la banquina por un presunto desperfecto mecánico.

Como consecuencia del violento impacto, la camioneta embistió a Fernández, quien se encontraba fuera del automóvil intentando reparar la unidad. El hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, dio cuenta Elonce.

Un niño fue trasladado de urgencia a Paraná

En la Amarok viajaban cuatro personas oriundas de la provincia de Buenos Aires: un hombre de 39 años, una mujer de 41 y dos menores de 5 y 3 años. De acuerdo con el informe médico policial, el conductor de la camioneta, la mujer y la niña de 3 años sufrieron lesiones de carácter leve.

En cambio, el niño de 5 años presentó heridas de gravedad, entre ellas, una fractura de cráneo, por lo que fue derivado al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná para recibir atención especializada.

Las autoridades señalaron que el estado del menor es de carácter reservado, mientras continúa internado bajo seguimiento médico.

Investigan cómo se produjo el siniestro

La investigación quedó a cargo del personal de la Comisaría Séptima, la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y la División Policía Científica, que realizaron las pericias para establecer la mecánica del hecho.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura la posibilidad de que el conductor de la camioneta haya intentado adelantar a un camión por la derecha y se encontrara con el remis detenido sobre la banquina, aunque esa secuencia deberá ser confirmada por las pericias accidentológicas.

En el lugar también trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de emergencias médicas, quienes asistieron a los heridos y desplegaron el operativo mientras permanecía restringida la circulación en el sector de la autovía.