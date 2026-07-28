Diseña Paraná: más de 300 emprendedores participan de las Clínicas de Diseño

El programa Diseña Paraná dio inicio este sábado a las Clínicas de Diseño, una instancia clave del proceso de formación, evaluación y acompañamiento a los emprendedores locales que permitirá definir las propuestas que integrarán la edición 2026 de la feria, prevista para realizarse del 10 al 12 de octubre en Sala Mayo.

La primera de las tres jornadas se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y convocó el primer grupo de emprendimientos convocados a esta etapa. A lo largo del proceso, un comité evaluador monitorea las producciones de los participantes, quienes, además, forman parte de un ciclo anual de capacitaciones presenciales y virtuales articulado con la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, la Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de la UADER y otros actores que integran el ecosistema de innovación y diseño de la ciudad.

Las Clínicas de Diseño constituyen mucho más que una instancia de evaluación. Durante cada encuentro, los emprendedores presentan sus productos, comparten el proceso de desarrollo de sus marcas y realizan un pitch de presentación ante un jurado especializado. A partir de ese intercambio reciben devoluciones personalizadas y colectivas orientadas a fortalecer aspectos vinculados al diseño, la innovación, la comunicación, el agregado de valor y la estrategia comercial de sus proyectos.

Las jornadas cuentan con la coordinación y evaluación de Karina Budassi y Juan Berrón, junto a un equipo multidisciplinario de profesionales que conforman el jurado de esta edición. En cada clínica se evaluaron alrededor de 50 proyectos.

«El monitoreo y la evaluación de cada emprendimiento nos permiten conformar un orden de mérito que guía la selección de quienes participarán este año en la feria Diseña Paraná. Esta iniciativa se enmarca en una política pública que busca fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad, acompañando a los emprendedores con herramientas de capacitación, financiamiento y oportunidades de comercialización», expresó Nair Santana, coordinadora de la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Paraná.

Por su parte, la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, destacó el valor de este espacio de intercambio y aprendizaje: «Es uno de los momentos importantes de Diseña donde cada emprendedor presenta su producto y los profesionales le hacen preguntas y los asesoran en relación a los distintos aspectos como innovación, la propuesta general del proyecto, la calidad, la comunicación y el agregado de valor de diseño. También se evalúa la implementación de la temática de este año, que es pulsión floral y refiere a todas las flores que tenemos en Paraná (lapachos, jacarandáes, aromitos, entre otros)».

Asimismo, remarcó el potencial del diseño local como factor de identidad y desarrollo: «Hay un diseño paranaense muy interesante que mostrar al resto de las ciudades, que es un potencial, un valor, que la ciudad tiene y que puede mostrar. Y siempre nos interesa destacar que el diseño genera no solamente movimiento económico, sino turismo, y que también es un elemento que nosotros queremos presentar como un rasgo, como un perfil de identidad de Paraná».

Este año, el programa alcanzó un récord de 342 inscriptos, de los cuales más de 300 avanzaron a la instancia de Clínicas de Diseño. La meta de esta edición es superar los 80 emprendimientos que formaron parte de Diseña Paraná en 2025, consolidando el crecimiento del programa sin perder de vista uno de sus principales atributos: la calidad y el diseño con identidad de las propuestas seleccionadas.

Un programa que impulsa el desarrollo local

Diseña Paraná es una política pública impulsada por la Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Producción y el Consejo Asesor de Marca Paraná, que promueve el fortalecimiento de los emprendedores locales mediante la capacitación continua, el diseño como herramienta estratégica y la generación de oportunidades de comercialización.

En esta edición, el programa propone trabajar sobre el eje temático «Pulsión floral: flores representativas de Paraná», una consigna que invita a los emprendedores a incorporar en sus producciones la identidad, la flora y el patrimonio natural de la ciudad.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada con universidades, instituciones técnicas y organismos públicos y privados, consolidando una red de trabajo colaborativo que posiciona al diseño como un motor de desarrollo económico, cultural y social para Paraná.