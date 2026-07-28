Un sismo de magnitud 4,1 sacudió Mendoza y se sintió en varias localidades

El movimiento ocurrió cerca de El Carrizal, tuvo una profundidad de ocho kilómetros y fue percibido por vecinos de distintas zonas de Mendoza.

En la noche de este lunes un temblor se registró en Mendoza y desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmaron el epicentro del movimiento sísmico y su magnitud.

Si bien en un primer momento el organismo informó un movimiento telúrico de 4,8 grados con datos preliminares, luego actualizó los detalle del fenómeno con un registro de menor magnitud.

El último reporte indica que el sismo ocurrió a las 22.37 y tuvo su epicentro a 8 km al oeste de El Carrizal; 35 km al Noreste de Tunuyán; 41 km al suroeste de San Martín. El temblor tuvo una magnitud de 4,1 y una profundidad de 8 km.

De acuerdo al informe, el movimiento sísmico se percibió con una intensidad de III a IV en Tunuyán y Tupungato, donde fue advertido por algunas personas en reposo y provocó la oscilación de objetos colgantes.

En tanto, en la Ciudad de Mendoza, San Carlos, Rivadavia y San Martín alcanzó una intensidad III, por lo que fue percibido por algunas personas que se encontraban en reposo. Además del reporte oficial, en las redes sociales varios mendocinos reportaron el caso desde distintos puntos de la provincia.