Hallaron sin vida a un hombre en Paraná

Un hombre de 71 años fue hallado sin vida en su vivienda de Paraná tras varios días sin ser visto. La Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Un hombre de 71 años fue encontrado sin vida este miércoles por la tarde en el interior de su vivienda de la ciudad Paraná, luego de que vecinos advirtieran al 911 que hacía varios días no lo veían. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, la Justicia ordenó la realización de una autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 19.30 en una casa ubicada en calle Sudamérica al 1400, a metros de Necochea de la capital provincial.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la vivienda permanecía cerrada y que desde el interior emanaba un fuerte olor. Con la autorización correspondiente y en presencia de testigos, ingresaron al domicilio, donde encontraron el cuerpo sin vida del morador.

La persona fallecida fue identificada como Sergio Edgardo Armandola, de 71 años, quien residía solo en la vivienda.

En el lugar intervino el médico policial, quien indicó que no fue posible determinar en ese momento la causa del fallecimiento debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, que llevaría unos 10 días en el lugar, según dijo a Elonce, el Jefe de la Comisaría Cuarta, Lucas Acosta. Además ratificó que las puertas de acceso a la casa no registraban indicios de violencia. Hace seis meses se había separado de su pareja.

La Justicia dispuso la autopsia

Ante esta situación, la fiscal de Delitos Complejos, Patricia Yedro, ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, cuyo resultado permitirá establecer las causas de la muerte.

También trabajaron en el procedimiento efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona y personal de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en la vivienda.