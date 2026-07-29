Tragedia en las Cataratas del Iguazú: un turista neerlandés murió al volcar una lancha

El accidente ocurrió durante una excursión del lado brasileño. En la embarcación viajaban seis turistas neerlandeses, el piloto y el copiloto.

Las autoridades brasileñas revelaron los primeros detalles sobre el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú que terminó con la muerte de un turista neerlandés. El accidente ocurrió durante una excursión de Macuco Safari, del lado de Brasil, y la investigación quedó a cargo de la Capitanía Fluvial del Río Paraná.

Según informó el Cuerpo de Bomberos Militar del estado de Paraná, en la embarcación viajaban ocho personas: seis turistas neerlandeses, el piloto y el copiloto. Tras el vuelco, uno de los pasajeros sufrió un episodio de ahogamiento y luego entró en paro cardiorrespiratorio.

El primer llamado de emergencia ingresó a las 12:20. Durante el operativo, los rescatistas recibieron distintas comunicaciones con información contradictoria sobre la cantidad de víctimas y los hospitales a los que habían sido trasladadas. Por ese motivo, debieron realizar varias verificaciones antes de reconstruir lo ocurrido.

El turista fue asistido primero por personal del parque y trasladado en otra embarcación hasta el puerto seco del Kattamaram. Desde allí, una ambulancia lo llevó al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en Foz do Iguaçu, donde los médicos confirmaron su muerte.

Otros dos pasajeros también resultaron afectados y fueron trasladados al mismo centro de salud. Uno de ellos, un hombre de 49 años, permanece consciente y respira sin asistencia. Su yerno no requirió atención médica, aunque quedó en observación.

El piloto y el copiloto se presentaron más tarde en el puerto seco del Kattamaram. Allí fueron examinados por personal de Bomberos y derivados a la Unidad de Pronta Atención Morumbi.

Para atender la emergencia se desplegaron dos ambulancias del Servicio Integrado de Atención al Trauma en Emergencias, un vehículo de intervención rápida con un médico y siete bomberos militares. También participaron equipos de la empresa responsable de la excursión, la Armada de Brasil y la Policía Civil.

Macuco Safari confirmó que una de sus embarcaciones protagonizó el accidente y expresó sus condolencias por la muerte del turista.

“Todos fueron rescatados inmediatamente después del incidente y dos de ellos fueron trasladados al hospital de Foz do Iguaçu. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, una de las víctimas falleció”, indicó la compañía.

Además, aseguró que sigue brindando asistencia a las personas afectadas y envió sus condolencias a la familia y amigos de la víctima.

Por su parte, el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad informó que la concesionaria tenía toda la documentación en regla. El organismo señaló que colaborará con la investigación para esclarecer las causas del vuelco y determinar si hubo responsabilidades.

Como medida preventiva, las actividades de Macuco Safari permanecerán suspendidas durante tres días desde este miércoles.