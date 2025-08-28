Paraná: bajarán los precios de sellados para renovar la Licencia de Conducir

Tras las modificaciones en los trámites dispuestas desde la Nación, la Municipalidad bajará los valores que deben pagar los vecinos y en particular los mayores de 70 años. Las nuevas tasas proyectadas.

Luego de las recientes modificaciones en el sistema de tramitación de las licencias de conducir comunes y profesionales dispuestas por el Gobierno Nacional, la Municipalidad de Paraná modificará los precios de los sellados que deben abonar los vecinos para sacar su licencia de conducir en el Centro Emisor de calle Alem.

La baja de las tasas por actuaciones administrativas (sellados) fue aprobada por ordenanza en la sesión del Concejo Deliberante de este martes. El proyecto fue presentado por Luisina Minni.

El proyecto adecúa los montos de los diferentes trámites en función de los servicios prestados efectivamente por el Municipio a los vecinos. La nueva normativa nacional en algunos casos redujo los requisitos y en otros amplió la cantidad de pasos del proceso. “Esta menor carga de prestaciones justifica una tasa diferenciada”, argumentó la concejal.

Se pretende que el valor que paguen los conductores sea correspondiente con los recursos que deba invertir en cada caso particular el Centro Emisor de Licencias de Conducir de la Municipalidad, por ejemplo tomar exámenes teóricos, prácticos, psicofísicos o imprimir un carnet digital.

El organismo adecuará los montos para solicitar, renovar, modificar, imprimir o certificar la licencia de conducir, acorde a la cantidad efectiva de trámites que debe realizar.

El esquema anterior hacía que el trámite de una licencia nueva y la renovación tengan el mismo valor. El trámite por primera vez incluye una evaluación psicofísica, exámenes teóricos y prácticos. Mantendrá el precio: $38.605.

Pero la renovación, que requiere menos trámites, ahora será un poco más barata. De $38.605 bajará a $35.000. Cabe recordar que en ambos casos la vigencia es de cinco años, a partir de las nuevas reglamentaciones nacionales.

El trámite para los adultos mayores de 70 años ahora es más simple y será más económico. Bajará de los actuales $31.586 a $25.000. Es que la nueva normativa no exige exámenes teóricos y prácticos. También los exime del pago de sellados por controles psicofísicos anuales, siempre que no se trate de una licencia profesional. También se amplió la vigencia a tres años.

La Licencia Nacional de Conducir ahora es emitida en forma digital, pero si el conductor lo solicita puede ser reproducida en formato físico. El sellado para la impresión de la Licencia casi no modifica su valor y se ubica en $8.500.

Finalmente, la certificación de legalidad de licencia de conducir descenderá de $7.018 a $6.000.

Subas

En contrapartida, la ordenanza incrementa el valor de los trámites de ampliación o incorporación de categorías, especialmente las profesionales. Esto se debe a que requieren un proceso similar a una licencia nueva: incluyen verificación de documentación y carga de datos biométricos, examen psicofísico, curso teórico y examen práctico. De los actuales $10.529 subirá a $25.000.

También subirá el valor del duplicado, que hasta ahora costaba lo mismo que la impresión. Se irá de $8.700 a $12.000. Explicaron desde el Centro Emisor de Licencias que no es una simple reimpresión, sino que el conductor ahora debe realizarse la evaluación psicofísica y médica completa para obtener el duplicado.

Todos los nuevos valores fueron aprobados por unanimidad en el Concejo Deliberante.

(Ahora)