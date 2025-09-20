Paraná recibe la primavera con una nutrida agenda de actividades

La Municipalidad de Paraná presentó el Festival de Arte Jóven que se realizará el fin de semana en Sala Mayo, para recibir la primavera. Habrá música, cultura y emprendimientos. Además, se realizará la entrega de premios de los Juegos Deportivos Universitarios y la Municipalidad acompañará el Festival Fluir.

El Festival de Arte Joven se desarrollará el sábado y domingo, comenzando a las 17 horas. La jornada contará con la participación de 47 emprendedores jóvenes que presentarán sus productos y servicios, permitiendo a los asistentes conocer y apoyar el talento local.

La directora de Juventudes de la Municipalidad, Camila Fariza, destacó la diversidad de actividades: “Tendremos una amplia propuesta cultural que incluye música en vivo de distintos géneros, como rock, reggae y electrónica. La entrada es libre y gratuita, lo que permite que todos puedan disfrutar de un ambiente festivo y familiar”.

Además, indicó que “se contará con un patio astronómico para que los visitantes puedan explorar y disfrutar de experiencias relacionadas con la astronomía”.

Entrega de premio de los Juegos Deportivos Universitarios

Durante el festival, también “se llevará a cabo la entrega de premios de los Juegos Deportivos Universitarios, que reconoce el esfuerzo de más de 900 estudiantes universitarios y terciarios que compitieron en diversas disciplinas”, contó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

En ese marco, enfatizó la importancia de estos eventos: “Este es un gran momento para celebrar el deporte y el esfuerzo de nuestros estudiantes, en el marco del Día del Deporte Universitario”.

Festival Fluir

Además, la Municipalidad acompaña el Festival Fluir, que se hará este sábado en el Thompson, con entrada libre y gratuita. La organizadora del festival, María José Armándola, indicó que este evento se centrará en el bienestar y la salud: “Habrá actividades como pilates, yoga, acroyoga y meditación con un chamán que utilizará cuencos. Estamos promoviendo un estilo de vida saludable y acceso a herramientas de bienestar”.

El festival comenzará a partir de las 11 de la mañana y se extenderá hasta las 19 horas, “ofreciendo a los asistentes la oportunidad de participar en clases gratuitas, disfrutar de música en vivo y explorar una variedad de emprendedores locales que ofrecerán comida y productos”, detalló.