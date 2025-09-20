Secuestraron drogas que tiraron hacia la cárcel de hombres de Paraná

La Comisaría 10° de Paraná llevó a cabo este viernes de mañana una intervención en la Unidad Penal N° 1 tras recibir un aviso por hallazgo de drogas. Se informó que un individuo desconocido había arrojado un envoltorio verde que contenía vegetación compactada, el cual fue detectado por uno de los puestos de vigilancia.

Al lugar se presentaron efectivos de la jurisdicción, junto con personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Tras el análisis del contenido, se determinó que el pesaje total era de 147,4 gramos y el test de campo resultó positivo para Cannabis Sativa.

Como resultado de esta intervención, se procedió al secuestro de la sustancia, la cual fue remitida bajo rótulo y cadena de custodia al personal especializado en Drogas Peligrosas para su posterior análisis y tratamiento judicial.