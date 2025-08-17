Paraná recordó a San Martín a 175 años de su fallecimiento

La intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres encabezaron el acto en la Plaza 1° de Mayo, con participación de autoridades, fuerzas armadas y agrupaciones civiles.

En la Plaza 1° de Mayo de Paraná se realizó este domingo un acto institucional en conmemoración de los 175 años del fallecimiento del general José de San Martín, Padre de la Patria. La intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres encabezaron la ceremonia.

Durante el homenaje se entonó el Himno Nacional y la Marcha de Entre Ríos, se colocaron ofrendas florales al pie del monumento y se arrió la bandera nacional a media asta. La jornada concluyó con un toque de silencio y la interpretación de la Marcha de San Lorenzo.

En la oportunidad, el Jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó la figura de San Martín: “San Martín es uno de los personajes históricos que genera adhesiones por todos lados, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y por suerte nunca ha entrado en polémica nacional. Es indiscutido por todos los sectores, tanto políticos como de la sociedad, y creo que eso se debe en gran parte al rol que tuvo el libertador, no solamente como estratega de guerra sino también como pensador que buscaba la libertad de los pueblos de toda América”.

Al acto asistieron monseñor Eduardo Tanger, párroco de la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Paraná; concejales y concejalas de la ciudad; secretarios y secretarias del gobierno municipal; fuerzas armadas y de seguridad; autoridades y veteranos del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Municipalidad; veteranos de Misiones de Paz de Naciones Unidas; integrantes de la Agrupación de adultos mayores del barrio El Sol; y miembros de la Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor del Litoral.