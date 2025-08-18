Patronato le ganó a Arsenal

El conjunto entrerriano tuvo que luchar más de la cuenta para vencer al Arse 1-0 con gol de Valentín Pereyra en el primer tiempo. Ante un duro rival, Patrón ganó con oficio y sigue prendido, en zona de Reducido.

Patronato derrotó a Arsenal por 1 a 0, este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un encuentro correspondiente a la jornada 27 de la zona A del campeonato de ascenso en la Primera Nacional. Elonce transmitió en vivo a través del streaming @eloncecom en youtube y la Radio FM en el 98.7 del dial.

El partido

El elenco paranaense tuvo un comienzo flojo, su rival lo controló y hasta le generó alguna chance de peligro en el arco de Alan Sosa. Luego, un error del arquero rival le permitió al local ponerse en ventaja y encaminar el rumbo de los primeros 45 minutos de juego.

A los 14’, Valentín Pereyra puso el 1-0 para el conjunto entrerriano. El portero visitante quiso salir jugando desde el fondo y cometió una falla grosera. El juvenil interceptó el pase de Jerónimo Pourtau a un compañero y definió con zurda contra el palo izquierdo.

A partir del gol, el equipo comandado por Gabriel Gómez se acomodó mejor en el campo de juego, pese a alguna desatención. En un partido parejo, con pocas oportunidades en los arcos y un flojo arbitraje de Julio Barraza, Patrón se fue en ganador al descanso.

En el complemento, el Santo manejó la pelota por momentos, pero se vio apretado por el elenco bonaerense que buscó por todos sus medios la igualdad. Patrón sostuvo el resultado a su favor con mucho oficio y lucha para festejar un nuevo triunfo en Paraná.

Patronato se quedó con la victoria por la mínima diferencia y acumuló tres puntos valiosos en su lucha por entrar al Reducido. Con este triunfo, llegó a 41 puntos y quedó ubicado en el cuarto lugar. En la próxima fecha, la 28, visitará a Colegiales, el domingo desde las 13 horas.