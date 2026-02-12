Las lluvias comenzaron pasadas las 6:30 en la capital entrerriana, con precipitaciones intensas y ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico mantiene alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes en distintos departamentos de Entre Ríos.

Llueve en Paraná y sigue vigente el alerta por tormentas en Entre Ríos este jueves, en una jornada marcada por intensas precipitaciones, fuertes ráfagas y advertencias oficiales para gran parte del territorio provincial.

Desde alrededor de las 5 comenzaron precipitaciones leves en la capital entrerriana, pero pasadas las 6:30 la lluvia se intensificó y estuvo acompañada por ráfagas de considerable intensidad. La fuerza de las precipitaciones y el viento generaron visibilidad reducida en distintos sectores de Paraná, por lo que se recomendó extremar la precaución al circular tanto en calles urbanas como en los accesos a la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja y amarillo por tormentas para la provincia, con pronóstico de fenómenos que podrían alcanzar intensidad fuerte a severa en forma localizada.

Zonas más afectadas y nivel de alerta

Los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador se encuentran bajo mayor impacto por los fenómenos previstos. En estas zonas, la jornada comenzó bajo alerta amarilla, escaló a nivel naranja durante la mañana y por la tarde volvería a descender a amarillo.

El parte oficial indicó que “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descartó que puedan ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Sur y este provincial con mayor acumulado

Para los departamentos Tala, Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria, Uruguay, Islas del Ibicuy y Colón rige alerta amarilla desde la madrugada hasta la noche del jueves. No obstante, el organismo meteorológico advirtió que algunos fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte a severa en forma localizada.

En el sur y este provincial se anticiparon tormentas fuertes, algunas localmente severas, con frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

En estas áreas, los acumulados previstos se ubican entre 60 y 90 milímetros, con posibilidad de registros superiores en sectores puntuales.

Evolución de las condiciones

Especialistas señalaron que la inestabilidad comenzó a intensificarse desde la madrugada, con núcleos de tormenta que se desarrollaran rápidamente durante la primera mañana.

Hacia el final del día, las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual, aunque no se descartaron chaparrones aislados en algunas localidades de la provincia.

Las autoridades recomendaron circular con precaución, evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta meteorológico.