Presentaron la 7ª edición del Ficer

Se presentó la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos que se realizará en Paraná del 25 al 30 de noviembre, con actividades en toda la provincia. Este año incorpora el Ficer Forum, un espacio para impulsar primeras y segundas películas y fortalecer la coproducción audiovisual.

En el lanzamiento de esta nueva edición, las autoridades presentaron las bases donde los productores pueden inscribir sus películas -en sus dos secciones competitivas, largos nacionales y cortos entrerrianos- y de proyectos. La convocatoria estará abierta del 12 de agosto al 1 de octubre, y los formularios están disponibles en la web oficial: www.ficer.com.ar

En tal oportunidad, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, expresó: «Es una alegría enorme presentar una nueva edición de nuestro festival internacional de cine, porque estamos atravesando un contexto que es acuciante en lo económico, y desde el equipo de Cultura, del Instituto Audiovisual, pero sobre todo con el apoyo del Gobernador, tenemos por segundo año consecutivo un Ficer. Hay mucho trabajo detrás de todo esto, vocación, servicio, mucho amor por este festival, nos complace muchísimo poder hacerlo una vez más».

Por su parte, el presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), Maximiliano Schonfeld, explicó que «este año tenemos el Ficer Forum que tiene el objetivo de acompañar a nuevos talentos y contribuir a la proyección de realizadores emergentes de la región, y que otorgará premios monetarios y en servicios profesionales».

En tanto, el secretario de Cultura, Julián Stopello, indicó que «el festival tiene un espíritu claro de cruce de las artes y es un motor de desarrollo y de la industria muy importante para el cine entrerriano».

En este sentido, este año el Ficer amplía su presencia en la ciudad de Paraná incorporando nuevos puntos de exhibición como el Cine Las Tipas, incorporado como sede en 2024; y el Cine Círculo, acercando el festival a nuevos públicos. A estas salas se añaden las sedes ya tradicionales: Centro Provincial de Convenciones, La Vieja Usina y el Iaaer.

Además, el festival ofrecerá actividades especiales, funciones para toda la familia y su ya clásico patio gastronómico, que volverá a ser un punto de encuentro para visitantes, realizadores y público en general.