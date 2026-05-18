Primera infancia: coordinan acciones entre la Vicegobernación y el Superior Tribunal de Justicia

La vicegobernadora Alicia Aluani recibió a autoridades de la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia para compartir experiencias sobre sistematización de datos y avanzar en una articulación institucional para mejorar las herramientas de diagnóstico y planificación vinculadas a las infancias.

La vicegobernadora Aluani Aluani mantuvo un encuentro con María Fernanda Baima, directora de la Oficina de la Mujer y de la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia; y junto a Fabiola Iglesia y Silvana Silguero, responsables del área de Estadística del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV), dependiente de la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia. En esta reunión también estuvieron presentes la prosecretaria de la Honorable Cámara de Senadores, Sara Foletto; y la coordinadora del Observatorio de Primera Infancia (OPI) de la Vicegobernación, Gisela Yglesias.

La reunión tuvo como objetivo iniciar un entrecruzamiento de datos entre el OPI y el REJUCAV para fortalecer la herramienta impulsada por la Vicegobernación para generar políticas públicas en beneficio de las primeras infancias de la provincia.

Al respecto, la coordinadora del OPI, Gisela Yglesias expresó que “fue una reunión muy valiosa, en la cual pudimos exponer el trabajo que viene realizando el Observatorio” y agradeció a presencias de las autoridades del Superior Tribunal de Justicia que “pudieron exponernos el trabajo que vienen desarrollando en cuanto a la sistematización de datos, principalmente en cuanto a las infancias víctimas de violencia”. En este sentido, destacó que desde el área que coordina “consideramos que la información que nos pueden aportar, los datos van a ser sumamente útiles para la creación posterior de políticas públicas referidas a este sector de la población”

Por su parte, Fabiola Iglesia, una de las responsables del área de Estadística del REJUCAV, se refirió al funcionamiento de la herramienta: “Se ingresan los procesos de violencia familiar, de género y penales asociados a estos dos procesos en toda la provincia, y dentro de los datos que se ingresan están los datos sobre niños, niñas y adolescentes, que son hijos de personas víctimas de violencia”. En este sentido, manifestó que “estos es información puede puede ser importante para el Observatorio como las diferentes áreas de la Vicegobernación”.