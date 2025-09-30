Realizarán en Paraná la 1º Jornada de Deporte Sin Discriminación

La Municipalidad de Paraná invita a docentes, entrenadores y directivos de clubes de la ciudad a participar de la actividad que tiene el lema “Formación para la Inclusión desde la Diversidad Religiosa y Cultural”. Será este miércoles 1 de octubre a las 8:30 horas en la Sala Mayo del Puerto Nuevo.
El encuentro tiene como objetivo fortalecer una práctica deportiva inclusiva, plural y respetuosa, brindando herramientas para promover la cultura del cuidado y las buenas prácticas, prevenir situaciones de discriminación y consolidar el compromiso institucional con el respeto y la convivencia.
Durante la jornada, los clubes y asociaciones deportivas de la ciudad firmarán un diploma de compromiso en favor del deporte inclusivo y respetuoso. Se permitirá la participación de más de un representante por institución.
El Municipio de Paraná reafirma, a través de esta iniciativa, su compromiso con la promoción de un deporte sin discriminación, más inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural y religiosa.
Detalles de la jornada
Fecha y hora: Miércoles 1 de octubre, 8:30 hs
Lugar: Sala Mayo, Puerto Nuevo
Disertantes invitados
Islam
Marwan Sarwar Gill
Cristianismo
Católica Apostólica Romana: Pablo Folonier
Evangélicas
Metodista Argentina: Denise Sigrist y Estela Andersen
Consejo de Pastores: Julián Kolln
Judaísmo
Julio Kovaslsky
Defensoría del Pueblo de la Municipalidad
Marcia López
Área de Derechos Humanos de la Municipalidad
Daniel Paduán
Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad
Juan Manuel Arbitelli
Área de Mediación de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER)
Pablo Galarza
Inscripción: Para confirmar la participación, se solicita completar el formulario disponible en el siguiente link:
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuwx_vbOqQlG0KWThrf9Vg8BkwFD9Qid7_Cgggu2dclo_Syw/viewform?pli=1