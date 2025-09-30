Locales

Realizarán en Paraná la 1º Jornada de Deporte Sin Discriminación

La Municipalidad de Paraná invita a docentes, entrenadores y directivos de clubes de la ciudad a participar de la actividad que tiene el lema “Formación para la Inclusión desde la Diversidad Religiosa y Cultural”. Será este miércoles 1 de octubre a las 8:30 horas en la Sala Mayo del Puerto Nuevo.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer una práctica deportiva inclusiva, plural y respetuosa, brindando herramientas para promover la cultura del cuidado y las buenas prácticas, prevenir situaciones de discriminación y consolidar el compromiso institucional con el respeto y la convivencia.

Durante la jornada, los clubes y asociaciones deportivas de la ciudad firmarán un diploma de compromiso en favor del deporte inclusivo y respetuoso. Se permitirá la participación de más de un representante por institución.

El Municipio de Paraná reafirma, a través de esta iniciativa, su compromiso con la promoción de un deporte sin discriminación, más inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural y religiosa.

Detalles de la jornada

Fecha y hora: Miércoles 1 de octubre, 8:30 hs

Lugar: Sala Mayo, Puerto Nuevo

 Disertantes invitados

Islam

Marwan Sarwar Gill

 Cristianismo

Católica Apostólica Romana: Pablo Folonier

Evangélicas 

Metodista Argentina: Denise Sigrist y Estela Andersen

Consejo de Pastores: Julián Kolln

Judaísmo 

Julio Kovaslsky

 Defensoría del Pueblo de la Municipalidad 

Marcia López

 Área de Derechos Humanos de la Municipalidad

Daniel Paduán

 Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad

Juan Manuel Arbitelli

 Área de Mediación de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER) 

Pablo Galarza

 Inscripción: Para confirmar la participación, se solicita completar el formulario disponible en el siguiente link:

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuwx_vbOqQlG0KWThrf9Vg8BkwFD9Qid7_Cgggu2dclo_Syw/viewform?pli=1

