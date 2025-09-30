Realizarán en Paraná la 1º Jornada de Deporte Sin Discriminación

La Municipalidad de Paraná invita a docentes, entrenadores y directivos de clubes de la ciudad a participar de la actividad que tiene el lema “Formación para la Inclusión desde la Diversidad Religiosa y Cultural”. Será este miércoles 1 de octubre a las 8:30 horas en la Sala Mayo del Puerto Nuevo.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer una práctica deportiva inclusiva, plural y respetuosa, brindando herramientas para promover la cultura del cuidado y las buenas prácticas, prevenir situaciones de discriminación y consolidar el compromiso institucional con el respeto y la convivencia.