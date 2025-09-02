Reparación de cañería: cortes y baja presión de agua en varios barrios de Paraná

La Municipalidad de Paraná informó que durante la tarde de este lunes se llevan adelante trabajos de reparación de un conducto de 150 milímetros en la zona del Puente Blanco, lo que afecta el normal suministro de agua potable en distintos barrios de la ciudad.

Como consecuencia de la intervención, se registran problemas de presión y eventuales cortes en sectores de Padre Kolbe, Mercantil, San Agustín, Puerto Viejo, Bajada Grande y zonas aledañas, que reciben agua por gravedad desde el centro de distribución Ejército.

Se estima que las tareas se extenderán hasta las últimas horas de la jornada. En ese marco, el municipio recomendó a los vecinos de las áreas afectadas realizar un uso responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios, priorizando las actividades esenciales hasta que el servicio quede restablecido.