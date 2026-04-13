Robaron en hamburguesería recién inaugurada en Paraná

El hecho delictivo ocurrió durante la madrugada de este lunes en una hamburguesería que llevaba apenas un mes abierta al público. La propietaria denunció daños materiales y pidió mayor seguridad.

Un robo en una hamburguesería generó preocupación entre emprendedores luego de que delincuentes ingresaran durante la madrugada de este lunes y provocaran importantes daños materiales en el local comercial ubicado en la esquina de calle Colón y avenida Ramírez, que llevaba apenas un mes de funcionamiento.

La propietaria del emprendimiento gastronómico relató a Elonce que se enteró de lo sucedido por un mensaje de una amiga y que, al revisar las cámaras de seguridad, confirmó que habían ingresado a robar. «El delincuente actuó alrededor de las 4:00 o 4:30 de la mañana», confirmó Luisina María.

Cómo fue el ingreso

De acuerdo a lo informado por la comerciante, el autor del hecho delictivo intentó inicialmente forzar la puerta principal sin éxito. Luego, se dirigió hacia una ventana superior, donde rompió un vidrio y logró acceder al interior del local tras treparse por una reja metálica.

La emprendedora explicó que el ingreso se produjo a través de un ventiluz ubicado en la parte alta, lo que evidencia el nivel de esfuerzo realizado para concretar el robo.

Una vez dentro, el delincuente sustrajo dinero en efectivo y algunos elementos, aunque aclararon que no se trataba de una suma importante.

Daños y preocupación

Más allá de lo robado, la propietaria remarcó que el mayor perjuicio corresponde a los daños materiales ocasionados en el ingreso, lo que implica nuevos gastos en refacciones y refuerzo de medidas de seguridad.

El comercio había sido inaugurado el mes pasado, por lo que el hecho generó desánimo en sus dueños. “Es muy difícil emprender y que pasen estas cosas, por eso pedimos que se nos ayude cuidándonos un poco más”, expresó la damnificada.

Investigación y reclamos

En el lugar trabajó personal policial y de criminalística, que realizó pericias y levantamiento de huellas. Además, trascendió que el sospechoso habría sido identificado a partir de los registros de las cámaras de seguridad.

La comerciante solicitó «mayor presencia policial en la zona», al considerar que se trata de un sector transitado con actividad comercial constante, incluso durante la madrugada.

El hecho reavivó el reclamo de comerciantes por mayor seguridad y controles para prevenir delitos que afectan a pequeños emprendimientos.