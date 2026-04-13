Proponen cambiarle el nombre a la Plaza Alvear de Paraná

Un proyecto ingresado al Concejo Deliberante plantea modificar la denominación de la plaza Carlos María de Alvear. Argumentan razones históricas y el uso popular del nombre entre vecinos.
Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de Paraná propone cambiar el nombre de la actual plaza Carlos María de Alvear por el de “Patrono San Miguel Arcángel”. La iniciativa fue elevada por concejales y será analizada por el cuerpo legislativo local.
Según se detalla en la propuesta, el espacio público está ubicado en la zona delimitada por calles San Martín, Buenos Aires, Laprida y Carlos Gardel, y forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.
Los autores del proyecto fundamentaron la iniciativa en razones históricas y simbólicas. En ese sentido, señalaron que el actual nombre refiere a una figura con una relación conflictiva con el federalismo y con Entre Ríos, mientras que la nueva denominación buscaría representar valores más cercanos a la identidad local.
Argumentos históricos y culturales
De acuerdo al documento, Carlos María de Alvear, quien fue Director Supremo en 1815, mantuvo enfrentamientos con las provincias del Litoral y con el liderazgo de José Gervasio Artigas. En ese marco, se consideró que su figura no representa el espíritu provincial.
Asimismo, se remarcó que el cambio de nombre también responde a un uso ya instalado en la comunidad, dado que muchos vecinos se refieren al lugar como “plaza San Miguel”.
En el texto se plantea que los espacios públicos deben reflejar valores, figuras o hechos significativos para la comunidad, por lo que la nueva denominación apunta a reforzar una identidad vinculada a lo religioso y cultural.
Apoyo vecinal y procedimiento
El proyecto incluye planillas con firmas de vecinos que expresaron su conformidad con la propuesta de cambio de nombre, lo que fue presentado como respaldo social a la iniciativa.
En caso de avanzar, la ordenanza establecería formalmente la modificación de la denominación de la plaza, quedando bajo la órbita del Ejecutivo municipal su implementación.
La iniciativa, presentada por el concejal Fernando Quinodoz, será debatida en el ámbito legislativo local, donde se evaluarán sus fundamentos históricos, culturales y sociales antes de una eventual aprobación.