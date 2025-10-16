“Sabores de las Ferias” regresa con charlas, música y propuestas gastronómicas

El municipio de Paraná presentó una nueva edición de “Sabores de las Ferias”, una propuesta que combina gastronomía, arte y actividades culturales en los mercados municipales de Salta y Mercado Sur. Las jornadas se desarrollarán hasta el sábado con entrada libre y gratuita.

El municipio de Paraná lanzó una nueva edición de la agenda “Sabores de las Ferias”, una iniciativa que busca promover los espacios de encuentro y el desarrollo de actividades culturales, artísticas y gastronómicas en los mercados municipales.

El anuncio se realizó en la Feria de Salta y Nogoyá, con la presencia del subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, quien explicó que el programa “invita a habitar nuestras ferias y mercados municipales de otras maneras, más allá de su actividad comercial diaria”.

“Acompañamos a los emprendimientos privados y a los espacios culturales que sostienen la vida de nuestras ferias”, destacó Bustamante, al presentar la agenda impulsada por la gestión de Rosario Romero.

Charlas, música y actividades hasta el sábado

La programación incluye cinco actividades principales, que se desarrollarán entre jueves y sábado en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades comenzaron este jueves con una charla sobre prevención del cáncer de mama, a cargo de médicas especialistas, acompañada por una invitación abierta a compartir café y diálogo en la Feria de Salta y Nogoyá desde las 14:30 horas.

El viernes, la propuesta continúa por la noche en el Mercado Sud, donde se presentarán números artísticos y musicales en un formato que combina gastronomía, cultura y encuentro comunitario.

Y el sábado por la tarde está previsto un taller de cerámica en la Feria de Salta y Nogoyá; mientras que, desde las 21, habrá una presentación del grupo Ríos de Música, con música popular argentina y de Latinoamérica. El espectáculo contará con la participación de 4 Empanadas, quienes ofrecerán su estilo único y fresco de comedia para hacer reír a todos los presentes.

En simultáneo, habrá milonga con micrófono abierto en Mercado Sud. “Queremos que la gente se acerque no solo a comprar, sino también a disfrutar de estos espacios públicos que son parte del corazón de la ciudad”, señaló el funcionario.

Desde la organización resaltaron que todas las actividades son con entrada libre y gratuita, y forman parte de una política municipal orientada a fortalecer la producción local y la participación ciudadana.

“Estas ferias son lugares donde la cultura y el trabajo se encuentran. Sabores de las Ferias busca visibilizar eso”, expresaron desde la Subsecretaría de Producción.