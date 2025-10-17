PAMI y el Gobierno de Entre Ríos acordaron la transferencia a la provincia del Hospital de la Baxada de Paraná

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, y el gobernador Rogelio Frigerio, firmaron un convenio para transferir la gestión y administración del Hospital de la Baxada de Paraná al Ministerio de Salud de la provincia, con el objetivo de mejorar la calidad de atención que reciben los afiliados y optimizar el uso de los recursos públicos.

Desde su creación en 2015, el hospital era administrado por la empresa estatal Salud Entre Ríos S.E. A partir de este acuerdo, quedará plenamente integrado a la red de establecimientos públicos provinciales bajo la órbita del Ministerio de Salud.

«Valoramos la decisión del Gobierno de Entre Ríos de trabajar en conjunto con Nación, porque eso nos permite brindar a los afiliados mejores prestaciones», destacó Leguízamo.

Por su parte, el gobernador Frigerio manifestó que con este acuerdo «garantizamos la plena integración del Hospital de la Baxada de Paraná a la red pública de salud de Entre Ríos».

Afirmó que «este paso que damos junto a PAMI, nos da previsibilidad y seguridad jurídica para seguir invirtiendo en el fortalecimiento del sistema sanitario y en la mejora de la calidad de atención que reciben los entrerrianos».

«Es un avance más en nuestro compromiso con una salud pública moderna, eficiente y cercana a la gente», aseguró el mandatario entrerriano.

El convenio ratifica la vigencia de la atención preferencial para los afiliados de PAMI, con reserva de camas, prioridad en turnos y acceso a todos los niveles de complejidad.

Este acuerdo representa la continuidad del trabajo conjunto entre PAMI y el Gobierno de Entre Ríos, y permitirá optimizar los recursos, fortalecer la red provincial de salud y agilizar la gestión del establecimiento.