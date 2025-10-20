Policiales

Un motociclista murió tras chocar con una camioneta en la ruta provincial 2

Un hombre de 44 años perdió la vida de manera instantánea tras un choque ocurrido este domingo por la tarde sobre la Ruta Provincial N° 2, en jurisdicción de Los Conquistadores, al oeste de Chajarí.

Un trágico siniestro vial se produjo en la tarde de este domingo, alrededor de las 19:00, sobre la Ruta Provincial N° 2, a unos quince kilómetros de la rotonda de Los Conquistadores, frente a la Estancia La Fortuna, en el departamento Federación.

En el lugar colisionaron de manera violenta una motocicleta Bajaj Rouser 250 cc y una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaba una familia oriunda de San José de Feliciano, que regresaba desde la ciudad de Chajarí.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto perdió la vida en el acto. Fue identificado como Andrés Mendieta, de 44 años, con domicilio en la localidad de San Jaime de la Frontera, según informaron fuentes policiales.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Los Conquistadores, junto a efectivos de la Subcomisaría Bella Unión, Bomberos Voluntarios de Chajarí y la Sección Policía Científica, quienes realizaron las tareas periciales correspondientes, publicó Diario Río Uruguay.

